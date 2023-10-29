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進口蛋事件挨罰千萬 涂萬財提訴願
今年初國內鬧蛋荒，農業部緊急進口巴西等六國進口蛋，台農、信興蛋品因效期標示不實及蛋品流向不明等爭議，遭高雄衛生局約談，前後遭罰六張、共一一三○萬元罰單。台農及信興董座涂萬財已分期繳納罰款，但涂不滿當初幫忙洗選進口蛋，最後落得蛋品下架血本無歸，還被開罰，深感委屈與不服，已向高雄市府提訴願。
農業部與超思簽訂緊急進口雞蛋合約，蛋品進口後，再由台農、信興洗選與包裝，銷往全聯等通路販售。高市衛生局調查，台農與信興今年三至九月，向中央畜產會買斷八二八點九萬顆巴西、泰國、美國、菲律賓與土耳其六國蛋，其中四二五萬多顆蛋至今流向仍不明，高雄地檢署已分案調查。
本報記者追查，台農與信興蛋品向高市府申請分期繳納罰金，第一期罰金已繳納入庫，但台農與信興蛋品同步向高市府提出訴願。若裁定訴願成立，市府應返還已繳納的罰款，若訴願不成立，台農與信興蛋品可再循司法徒徑進行訴訟。
對此，本報記者昨致電涂與台農與信興蛋品公司，都未獲得回應。
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