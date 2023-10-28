數天沒公開行程 郭今接任郭氏宗親總會理事長
數天沒有公開行程的鴻海創辦人郭台銘，今在台北宣布接任世界郭氏宗親總會理事長。郭台銘辦公室透過新聞稿指出，郭台銘致詞時表示，要讓全球郭氏宗親凝聚一堂，攜手共進，為台灣創造光明未來。
郭台銘今到宗親會會員大會事前也未發行程，僅會後由郭辦發布新聞稿。郭辦指出，郭台銘接任第十二屆世界郭氏宗親總會理事長，並由世界郭氏宗親總會榮譽理事長郭石吉遞交當選證書。
郭台銘致詞時說，共聚一堂只有一個共同使命，就是要讓全球郭氏宗親凝聚，要團結面對經濟困境，壯大族群力量，讓所有郭氏子孫開枝散葉，綿延千年，並以郭氏為榮。
郭台銘也以唐代名將郭子儀為例，稱讚先祖智勇雙全，並勉勵在場郭氏宗親效法先人，團結合作攜手共進，為這塊土地與台灣的美好，創造光明未來。
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