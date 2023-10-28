換廠牌接種照樣送急診 新竹5旬婦打AZ疫苗當場視力模糊

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聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
一名個案在施打第一劑及第二劑疫苗都出現發燒等症狀，因此前往急診就醫住院治療。疫苗接種示意圖。本報資料照片
一名個案在施打第一劑及第二劑疫苗都出現發燒等症狀，因此前往急診就醫住院治療。疫苗接種示意圖。本報資料照片

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第210次審議小組會議紀錄，此次共審查141案，17例獲得救濟金，分別有AZ疫苗7例、莫德納4例、BNT疫苗4例、高端1例以及1例施打AZ跟莫德納。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，其中一名個案施打第一劑及第二劑疫苗都出現發燒等症狀，因此前往急診就醫住院治療。

曾淑慧說，新北市40多歲林先生接種AZ疫苗後，因四肢麻木與無力等情形就醫，神經傳導檢查結果顯示多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群。雖無法確定與接種AZ疫苗的關聯性，核予救濟金40萬元，為本次最高額救濟金個案。

另有一名個案為新竹市50多歲王小姐，在接種第一劑新冠疫苗（AZ）後，當場視力模糊、連續2天發冷、第3天起疹子，因此去急診就醫住院治療。該個案第二劑接種莫德納疫苗，當晚也發燒發冷，隔日因發燒、腹痛又去急診住院治療，經醫療委員初步鑑定以個案2次疫苗施打後皆發燒等急診就醫住院治療，依發生時序無法確定與疫苗接種之關聯性，建議兩劑共給予嚴重疾病救濟金2萬元。

曾淑慧說，本次獲得救濟金的個案年齡接在35至65歲之間，並無較年輕個案。

AZ疫苗 發燒 莫德納疫苗

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