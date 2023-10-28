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蔡總統：綠電發電量去年超越核電 再生能源新里程碑

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。本報系資料照
蔡英文總統。本報系資料照

總統蔡英文今天表示，面對極端氣候的挑戰，2050淨零轉型已成為國際趨勢；再生能源的發展，更是台灣電力結構轉型的關鍵所在。去年綠電總發電量首度超越核電，為台灣再生能源發展立下新的里程碑。

蔡英文總統以錄影方式為「第六屆小水力發電產業發展論壇」致詞表示，從2016年以來，政府積極發展再生能源，已逐步展現成果。去年隨著風電、光電設置快速成長，綠電總發電量首度超越核電，為台灣的再生能源發展立下新的里程碑。

蔡總統說，政府持續修訂法規，協助再生能源發展，今年透過修正「再生能源發展條例」，放寬了小水力發電設置的形式，鼓勵利用圳路、水道、管渠等既有水路和設施來引水發電，污水處理廠的放流水，也可以納入做為發電的評估場域。

蔡總統表示，因為這項改變，小水力發電的發展可以更加多元而且完善，除了更能夠善用台灣地理形勢，還能夠深入社區設置來提供乾淨能源，提高地區的能源自主。希望大家繼續支持政府的綠能政策，並提供更多建言，攜手努力共同朝2050淨零排放的目標大步邁進。

再生能源 蔡英文 核電

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