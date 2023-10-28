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影／黃捷接棒趙天麟參選 立委賴瑞隆「樂觀其成」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
民進黨籍立法委員賴瑞隆今天上午出席台灣帆船聯盟帆船賽開賽儀式記者會。記者王勇超／攝影
民進黨籍立法委員賴瑞隆今天上午出席台灣帆船聯盟帆船賽開賽儀式記者會。記者王勇超／攝影

民進黨籍立委趙天麟因爆發婚外情事件，宣布退選高雄第六選區，民進黨認為黃捷是最適當接棒人選，將提報中執會通過。趙天麟說，黃捷是非常好的人選，會全力以赴為她加油。民進黨籍立法委員賴瑞隆今天上午表示，優秀人才能夠出來為台灣服務、為高雄服務，「都樂觀其成！」期待正式提名之後，能夠一起努力讓台灣更好。

趙天麟昨晚舉辦舉辦感恩餐會，感謝後援會重要幹部和共事多年的團隊，趙天麟上台感謝支持者時，一度哽咽，台下妻子趕緊衛生紙給他。

趙天麟說，在這個階段，因為他做錯事，造成大家壓力，「實在不知道該怎麼說，真的很抱歉！」妻子先在台下陪伴，接著上台與趙天麟牽手，給他支持。

賴瑞隆今天上午出席台灣帆船聯盟帆船賽開賽儀式記者會，被媒體問到對黃捷接棒趙天麟參選第六選區立委的看法。賴瑞隆說，對所有的優秀人才能夠出來為台灣服務、為高雄服務，都樂觀其成，也期待正式提名之後，能夠一起努力，也期待更多優秀人才投入政治領域工作，甚至於到中央來一起努力，「一起讓高雄更好，讓台灣更好！」

高雄市議員黃捷。記者王勇超／攝影
高雄市議員黃捷。記者王勇超／攝影

趙天麟 賴瑞隆 民進黨

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