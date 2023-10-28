影／黃捷接棒趙天麟參選 立委賴瑞隆「樂觀其成」

民進黨籍立委趙天麟因爆發婚外情事件，宣布退選高雄第六選區，民進黨認為黃捷是最適當接棒人選，將提報中執會通過。趙天麟說，黃捷是非常好的人選，會全力以赴為她加油。民進黨籍立法委員賴瑞隆今天上午表示，優秀人才能夠出來為台灣服務、為高雄服務，「都樂觀其成！」期待正式提名之後，能夠一起努力讓台灣更好。

趙天麟昨晚舉辦舉辦感恩餐會，感謝後援會重要幹部和共事多年的團隊，趙天麟上台感謝支持者時，一度哽咽，台下妻子趕緊衛生紙給他。

趙天麟說，在這個階段，因為他做錯事，造成大家壓力，「實在不知道該怎麼說，真的很抱歉！」妻子先在台下陪伴，接著上台與趙天麟牽手，給他支持。

賴瑞隆今天上午出席台灣帆船聯盟帆船賽開賽儀式記者會，被媒體問到對黃捷接棒趙天麟參選第六選區立委的看法。賴瑞隆說，對所有的優秀人才能夠出來為台灣服務、為高雄服務，都樂觀其成，也期待正式提名之後，能夠一起努力，也期待更多優秀人才投入政治領域工作，甚至於到中央來一起努力，「一起讓高雄更好，讓台灣更好！」 高雄市議員黃捷。記者王勇超／攝影

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