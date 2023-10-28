趙天麟感恩餐會欲語淚先流 外遇對妻子說虧欠、向支持者致歉

立委趙天麟昨晚在高雄苓雅區一家海鮮餐廳，舉辦「感恩有您、一路同行」餐會，謝謝地方上一直以來的支持者。上台忍不住哽咽，對妻子說，「這世人足虧欠妳，實在真歹勢。」

席開十餘桌，趙天麟先在台上深深一鞠躬，連向大家說對不起、對不起。台下支持者則回應「加油、加油！」他說，自己做錯事就是做錯事，不管多少年前都是做錯事，沒有藉口。發生事情的當下，最不捨的是家人，他望著台下的妻子說，「這世人足虧欠妳，實在真歹勢。」拿下眼鏡拭淚，妻子則連忙遞上衛生紙。

趙天麟說，在公眾場合他很堅強，不管是事發隔天出來開記者會，還是明知上立法院審預算會被修理，他仍去坐好坐滿；但是在家裡面，「每天都有流不完的眼淚、悔恨的眼淚，真的很抱歉。」

趙天麟並對助理團隊抱歉，對這麼多年來的支持者抱歉。他說，在24小時內做了退選的決定，有人要他乾脆直接退黨自己選，但他太愛這個國家、太愛高雄、太愛民進黨，做不了這個選擇。不管此事前因後果是什麼，都是因為自己做錯事，不能怪別人，不能違背國家、高雄的利益，不能辜負民進黨的栽培。

趙天麟說，這次過程中有許多詫異，被打入谷底，臉書出現兩樣情，不認識的人千夫所指、千刀萬剮，認識的人，給予很大的鼓勵和溫暖。他不怕面對責難、接受調查，只怕影響大局，所以一定要急流勇退。如果第六選區被拿走了，就是對他最沉重的打擊，一定要讓民進黨推出者當選，這樣他的退讓和自我了結，才有價值。