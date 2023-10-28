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同志大遊行 蔡總統：多元同行 就是與台灣民主自由同行

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
今年度同志大遊行今天下午登場。蔡英文總統在臉書表示，願愛繼續團結這塊土地上的每個人，繼續與多元同行，也與台灣的民主、自由同行。圖／取自蔡英文臉書
今年度同志大遊行今天下午登場。蔡英文總統在臉書表示，願愛繼續團結這塊土地上的每個人，繼續與多元同行，也與台灣的民主、自由同行。圖／取自蔡英文臉書

今年度同志大遊行今天下午登場。蔡英文總統在臉書表示，台灣在2019年5月17日，立法院三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，4年過去了，一路走來並不容易，願愛繼續團結這塊土地上的每個人，繼續與多元同行，也與台灣的民主、自由同行。

蔡總統指出，不會忘記婚姻平權法案在立法院三讀投票那天，當一個個贊成票的綠燈亮起，立法院外、青島東路上響起的群眾歡呼聲，大家一起做到了，成就了一個讓全世界羨慕的台灣，每一對相愛的彼此，都能幸福成家。

蔡總統說，在台灣民主、自由的這把傘下，要學習接納每個人的特質，尊重每個人的差異，而這也讓台灣社會有了持續前進的動力。謝謝一路走來，一直勇敢、堅強的人，也要誠摯歡迎世界各地來參加台灣同志遊行的朋友。

同志遊行 婚姻平權

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