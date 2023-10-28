藍白政下周登場 侯營稱白拖延 柯營指時間從未確定

「藍白合」卡關，政黨協商預定下周登場。國民黨總統參選人侯友宜昨透露，政黨協商原定昨天舉行，結果要延期到下周。侯競辦表示，希望把政黨協商時間延到下周的是民眾黨，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡則說，政黨協商內容至今尚未確認，日期從來沒有確定。雙方說法羅生門，令人霧裡看花。

藍營人士表示，黨對黨的政黨協商一直在進行溝通，國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲的會談，甚至侯友宜、柯文哲、朱立倫的「三方會談」，加上重要幕僚與會，時間一直在安排中，要找到大家都有充分時間可以坐下來談的適當時間。

不過，侯競辦發言人李利貞直指，希望把政黨協商時間延到下周的就是民眾黨，侯辦和國民黨已經花了兩周，呼籲雙方坐下來談。民眾黨與其把時間花在放話，不如趕快決定日期，別再找理由故意拖延，侯這邊隨時可以開始談。

至於為何要拖到十月底？陳智菡說，經過幕僚溝通，雙方都認為昨天見面太倉促，且協商內容、日期、地點都還沒確定，怎麼會變成定案又更改，有些不明就裡的人亂傳話，無助雙方善意推疊。

侯競辦表示，希望把政黨協商時間延到下周的是民眾黨，侯辦和國民黨已經花了兩周，呼籲雙方坐下來談。民眾黨與其把時間花在放話，不如趕快決定日期，別再找理由故意拖延，侯辦隨時可以開始談。

藍營人士表示，三方會談一旦登場，一定是媒體最焦點，目前民進黨正深陷緋聞風暴中，「藍白合」當然不必在這個時候登場。

藍營人士表示，民進黨高雄市立委趙天麟遭爆料與大陸籍女子有婚外情，在野立委質疑當中是否涉國安疑慮，全案事已進入檢調調查階段，另外，網傳疑似行政院副院長鄭文燦與一名女子在飯店私會的影片，鄭文燦提告側翼粉專。民進黨緋聞風暴是否擴大，是目前焦點，藍白合政黨協商不必在這個時侯搶焦點，如此反而是幫民進黨轉移話題解危。

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