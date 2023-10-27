支持竹科三期作台積電用地？林右昌：土地問題須先解決

國民黨立委林思銘今天在立法院質詢行政院長陳建仁，是否支持竹科三期土地作為台積電先進製程用地？竹縣舉雙手歡迎，但這塊土地到現在還沒開發跟解編。行政院長陳建仁答詢，政府支持可以使台灣高科技產業興盛的計畫。

林思銘質詢，這塊土地民國70年就被新竹科學園區框定為特定園區，但到現在都還沒開發、解編，地方政府和附近居民感覺遭中央卡關。陳建仁答詢，地方政府是很重要的角色，中央因為協助才會出審議，地方政府應該按照審議意見，努力完成來做更好的規劃。

內政部長林右昌答詢，都市計畫是兩級制，地方政府是一級，中央政府是一級，相關問題必須先解決，才能走到後面土地徵收的部分，這計畫的面積400多公頃，區段徵收314公頃，土地問題必須先解決。

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