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登革熱應變工作隊有望11月中解編 下月初推新計畫

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
登革熱前進應變工作隊於台南的工作情形。圖／疾管署提供
登革熱前進應變工作隊於台南的工作情形。圖／疾管署提供

登革熱本土病例連續4周下降，疾管署副署長、登革熱應變工作隊隊長羅一鈞表示，預估下周可以達到高峰病例數減半的目標，11月底目標每天病例數降到個位數，也會跟台南市政府討論在11月初啟動滅孓保全計畫。

台南市本土登革熱疫情已連續四周下降，上周（10月15至21日）病例數1451例，與前一周（10月8至14日） 1571例相比降幅較小（8%)，推測因受國慶連假人潮活動影響，致疫情傳播情形增加。近五日病例數較上周同期下降13%，且病媒蚊指數持續處於相對低點，估計病例數將進一步下降。

羅一鈞表示，下周有機會達到目標高峰病例數減半的目標（達到1111例），但仍希望整體疫情下降速度再加速，以利達到11月底每天病例數降到個位數的目標。再者，預期今年是暖冬，希望可以進步壓抑一期，已經跟台南市政府討論在11月初至12月初執行「滅孓保全計畫」，11月第三周為疫情保全期，會出動社區動員、清除孳生源等。

羅一鈞也說，國防部自10月24日起增加國軍支援人力投入化學防治，期能更快壓制疫情，下下周達成單週低於1000例之階段性目標。工作隊預計到11月中旬也機會解編或是降階，但是仍要先看台南市保全計畫規劃。

根據疾管署統計，27日新增243例本土病例，全國累積1萬9756例本土病例，分別為台南市1萬7475例、高雄市1134例、雲林縣590例、屏東縣161例、嘉義縣121例、新北市71例、台中市43例、台北市40例、桃園市34例、嘉義市22例、新竹市18例、彰化縣13例、新竹縣12例、南投縣10例、宜蘭縣5例、苗栗縣3例、基隆市2例、澎湖縣1例、台東縣1例。

登革熱 羅一鈞 疾管署

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