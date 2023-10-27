范雲捐陳雪生賠償金 盼終結性騷擾文化

民進黨立委范雲多年前指控國民黨立委陳雪生涉性騷擾並求償，法院今年6月判陳雪生賠8萬元確定。范雲今天舉行記者會，捐出這筆民事賠償金，支持婦援會的MeToo受害人服務，也期盼拋磚引玉，建構受害人支持系統。 范雲呼籲政府，投注更多資源在性騷擾被害人服務，及性別平等與情感教育，從根本上終結性騷擾的文化。唯有如此，受害人才不必為了爭取正義，被迫站在輿論的法庭受公審；也不必再用血淚生命，換來改革機會。

范雲今天與婦女救援基金會執行長杜瑛秋等人舉行記者會，並上演行動劇，一位被害人身上貼滿性騷擾被害人時常被社會汙名所貼上的標籤，例如：「不要就是要」、「幹嘛不跑」、狐狸精、蹭熱度、「先勾引的」、誣告、陷害、「為何不拒絕」、「同性戀好噁心」、「死gay活該」等尖銳歧視言論。

范雲與杜瑛秋撐著一把名為「MeToo 受害人服務」的傘，替被害人撐傘，同時撕下被害人身上的標籤，象徵提供支持，並且一起對抗汙名。范雲同時邀請5位團隊服務過的MeToo當事人，一同上台，撕下被害人身上的標籤。

范雲指出，台灣MeToo運動，並沒有隨修法完成就結束。這段期間，范雲團隊短短2個月內，就接到超過50個MeToo求助案件，除了努力接住被害人，也連結資源，讓更多社工、心理、法律等專業資源加入，成為被害人的保護傘。

范雲說，被害人一旦決定要公開自己的案件，就得做好長期輿論抗戰的準備。加害人的攻擊、醜化、汙衊、造謠，社會輿論對個人容貌、道德與性的羞辱，都是受害人被迫承擔的代價，這些代價不該由受害人一個人來承擔。

范雲強調，性騷擾事件的終結，必須改變的是文化，除了關注性平三法修正後的子法及細則，呼籲政府，投注更多資源在性騷擾被害人服務，及性別平等與情感教育，從根本上終結性騷擾的文化，讓受害人才不必為了爭取正義，被迫站在輿論的法庭受公審；也不必再用血淚生命，換來改革機會。

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