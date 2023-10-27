僑委會委員長徐佳青稱沒降薪算帳性騷申訴人 王鴻薇批狡辯還霸凌

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓副主任透過國民黨立委王鴻薇投訴，稱遭受主任張希賢性騷後卻遭僑委會吃案，還被調職降薪。僑委會委員長徐佳青表示，歐員沒降等也沒降薪，沒有違法、都是依法行政。王鴻薇回應表示，僑委會派令就是降職，不容狡辯，且徐佳青不斷稱歐員訓練不足，她認為是職場霸凌。

王鴻薇指出，徐佳青是堅持狡辯，根據僑委會派令，歐員原職薦任七到八職等，新職薦任六職等，新職和就職白紙黑字，鐵證如山，就是降職不容狡辯。

王鴻薇並表示，徐佳青也不斷說歐員是沒完整訓練就外派，且當年外派歐員的人是僑委會前任委員長童振源，徐佳青是在指控童振源不當派令嗎？是否是把任內責任推給老長官？

王鴻薇指出，一件性騷案的處理不夠完整，現在僑委會大長官出面說，歐姓副主任不夠資格派認外地，這樣的職場霸凌是應該的嗎？一位派駐外地的優秀女性是犯了什麼罪，前面被性騷、現在被降職，到底哪一點訓練不足？她聽徐佳青說根本聽不出來

王鴻薇說，她看起來徐佳青是強制處理，是因為被指控性騷案處理不好的報復手段。

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓副主任透過國民黨立委王鴻薇投訴，稱遭受主任張希賢性騷後卻遭僑委會吃案，還被調職降薪。僑委會委員長徐佳青表示，歐員沒降等也沒降薪，沒有違法、都是依法行政。王鴻薇回應表示，僑委會派令就是降職，不容狡辯。圖／取自王鴻薇臉書

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