聽新聞
test
0:00 / 0:00
僑委會委員長徐佳青稱沒降薪算帳性騷申訴人 王鴻薇批狡辯還霸凌
僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓副主任透過國民黨立委王鴻薇投訴，稱遭受主任張希賢性騷後卻遭僑委會吃案，還被調職降薪。僑委會委員長徐佳青表示，歐員沒降等也沒降薪，沒有違法、都是依法行政。王鴻薇回應表示，僑委會派令就是降職，不容狡辯，且徐佳青不斷稱歐員訓練不足，她認為是職場霸凌。
王鴻薇指出，徐佳青是堅持狡辯，根據僑委會派令，歐員原職薦任七到八職等，新職薦任六職等，新職和就職白紙黑字，鐵證如山，就是降職不容狡辯。
王鴻薇並表示，徐佳青也不斷說歐員是沒完整訓練就外派，且當年外派歐員的人是僑委會前任委員長童振源，徐佳青是在指控童振源不當派令嗎？是否是把任內責任推給老長官？
王鴻薇指出，一件性騷案的處理不夠完整，現在僑委會大長官出面說，歐姓副主任不夠資格派認外地，這樣的職場霸凌是應該的嗎？一位派駐外地的優秀女性是犯了什麼罪，前面被性騷、現在被降職，到底哪一點訓練不足？她聽徐佳青說根本聽不出來
王鴻薇說，她看起來徐佳青是強制處理，是因為被指控性騷案處理不好的報復手段。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言