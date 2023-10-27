聽新聞
test
0:00 / 0:00

僑委會委員長徐佳青稱沒降薪算帳性騷申訴人 王鴻薇批狡辯還霸凌

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓副主任透過國民黨立委王鴻薇投訴，稱遭受主任張希賢性騷後卻遭僑委會吃案，還被調職降薪。僑委會委員長徐佳青表示，歐員沒降等也沒降薪，沒有違法、都是依法行政。王鴻薇回應表示，僑委會派令就是降職，不容狡辯，且徐佳青不斷稱歐員訓練不足，她認為是職場霸凌。

王鴻薇指出，徐佳青是堅持狡辯，根據僑委會派令，歐員原職薦任七到八職等，新職薦任六職等，新職和就職白紙黑字，鐵證如山，就是降職不容狡辯。

王鴻薇並表示，徐佳青也不斷說歐員是沒完整訓練就外派，且當年外派歐員的人是僑委會前任委員長童振源，徐佳青是在指控童振源不當派令嗎？是否是把任內責任推給老長官？

王鴻薇指出，一件性騷案的處理不夠完整，現在僑委會大長官出面說，歐姓副主任不夠資格派認外地，這樣的職場霸凌是應該的嗎？一位派駐外地的優秀女性是犯了什麼罪，前面被性騷、現在被降職，到底哪一點訓練不足？她聽徐佳青說根本聽不出來

王鴻薇說，她看起來徐佳青是強制處理，是因為被指控性騷案處理不好的報復手段。

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓副主任透過國民黨立委王鴻薇投訴，稱遭受主任張希賢性騷後卻遭僑委會吃案，還被調職降薪。僑委會委員長徐佳青表示，歐員沒降等也沒降薪，沒有違法、都是依法行政。王鴻薇回應表示，僑委會派令就是降職，不容狡辯。圖／取自王鴻薇臉書
僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓副主任透過國民黨立委王鴻薇投訴，稱遭受主任張希賢性騷後卻遭僑委會吃案，還被調職降薪。僑委會委員長徐佳青表示，歐員沒降等也沒降薪，沒有違法、都是依法行政。王鴻薇回應表示，僑委會派令就是降職，不容狡辯。圖／取自王鴻薇臉書

僑委會 徐佳青 王鴻薇 職場 霸凌 性騷擾

延伸閱讀

僑委會被控秋後算帳！性騷受害者疑遭調職降薪 徐佳青：子虛烏有

影／僑委會秋後算帳性騷申訴人？徐佳青落淚駁指控：完全是子虛烏有

立委控僑委會秋後算帳降調減薪？銓敘部：合乎法制

影／王鴻薇痛批僑委會知法犯法調職性騷申訴人

相關新聞

雲林縣議長下周補選 民進黨團各自選自己

雲林縣議會前議長沈宗隆因涉案13日請辭議長，議會依法將於10月30日補選議長，目前僅無黨籍議員黃凱表態爭取，民進黨團昨天...

3萬陸客來台辦逾百萬門號？NCC：實為漫遊連網次數

立委質疑今年1到3月國際漫遊門號達100萬5000門，但中國觀光客同期間人數僅近3萬人，不排除是介選方法，質疑NCC放任...

支持竹科三期作台積電用地？林右昌：土地問題須先解決

國民黨立委林思銘今天在立法院質詢行政院長陳建仁，是否支持竹科三期土地作為台積電先進製程用地？竹縣舉雙手歡迎，但這塊土地到...

費鴻泰立院槓上邱國正相互怒斥 游錫堃忙勸阻宣布散會

行政院長陳建仁今赴立法院備詢，國民黨立委費鴻泰與國防部長邱國正就戰時如何保存國軍戰力一事，發生嚴重口角，立法院長游錫堃數...

登革熱應變工作隊有望11月中解編 下月初推新計畫

登革熱本土病例連續4周下降，疾管署副署長、登革熱應變工作隊隊長羅一鈞表示，預估下周可以達到高峰病例數減半的目標，11月底...

影／立法院掀火藥味！費鴻泰質詢邱國正爆口角 陳建仁擋中間勸架

國民黨立法委員費鴻泰下午到立法院，質詢行政院長陳建仁與國防部長邱國正，費鴻泰質詢時表示自己擔任民意代表29年以來，第一次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。