陳建仁：相信到今年12月底 沒陸客也能達600萬目標

國民黨立委林思銘今在立法院質詢陸客來台觀光議題，行政院長陳建仁答詢，相信到今年12月，即使沒有陸客，也能達到600萬國際旅客的目標，兩岸觀光交流應秉於對等、互惠立場，我方已釋出善意，現在的問題在於大陸怎麼開放心胸讓團客來。

林思銘質詢，疫情衝擊後旅客流失，今年1到8月大陸觀光來台人數只有12.6萬人，很多旅館倒閉，觀光業者苦不堪言。陸委會8月24日宣布開放陸團來台觀光，但設下每天2千人，若陸方持續沒有回應 是否考慮我國單方開放？

陳建仁答詢，疫情後大陸已經開放130幾個國家，卻不包括台灣，我方自由行早就開放，「他們一樣沒有來。」陸委會主委邱太三強調，所有觀光是對等互惠的，例如2015年陸客到台灣410萬人次，台灣旅客到大陸也同樣是400多萬人次，應該要共榮，且陸方企圖用調控來台旅客數影響選舉。

邱太三答詢，2019年選舉的前一年，陸客從400多萬人次降到180幾萬，「是他們不願意放啊」，我方開放的時間點，就是陸方對等開放的時間點。

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