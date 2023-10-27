聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳建仁：相信到今年12月底 沒陸客也能達600萬目標

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委林思銘今在立法院質詢陸客來台觀光議題，陸委會主委邱太三強調，所有觀光是對等互惠的。圖／擷取自國會直播頻道
國民黨立委林思銘今在立法院質詢陸客來台觀光議題，陸委會主委邱太三強調，所有觀光是對等互惠的。圖／擷取自國會直播頻道

國民黨立委林思銘今在立法院質詢陸客來台觀光議題，行政院長陳建仁答詢，相信到今年12月，即使沒有陸客，也能達到600萬國際旅客的目標，兩岸觀光交流應秉於對等、互惠立場，我方已釋出善意，現在的問題在於大陸怎麼開放心胸讓團客來。

林思銘質詢，疫情衝擊後旅客流失，今年1到8月大陸觀光來台人數只有12.6萬人，很多旅館倒閉，觀光業者苦不堪言。陸委會8月24日宣布開放陸團來台觀光，但設下每天2千人，若陸方持續沒有回應 是否考慮我國單方開放？

陳建仁答詢，疫情後大陸已經開放130幾個國家，卻不包括台灣，我方自由行早就開放，「他們一樣沒有來。」陸委會主委邱太三強調，所有觀光是對等互惠的，例如2015年陸客到台灣410萬人次，台灣旅客到大陸也同樣是400多萬人次，應該要共榮，且陸方企圖用調控來台旅客數影響選舉。

邱太三答詢，2019年選舉的前一年，陸客從400多萬人次降到180幾萬，「是他們不願意放啊」，我方開放的時間點，就是陸方對等開放的時間點。

陸客

延伸閱讀

遭問與女子影片 陳建仁：鄭文燦說剪接影片、時間已久

影／高檢署分案查趙天麟 陳建仁盼能早日釐清真相

中科二期規劃台積電使用 陳建仁：盼中央與地方配合

陸實施愛國教育法納台灣 陳建仁：立法愛國是緣木求魚

相關新聞

雲林縣議長下周補選 民進黨團各自選自己

雲林縣議會前議長沈宗隆因涉案13日請辭議長，議會依法將於10月30日補選議長，目前僅無黨籍議員黃凱表態爭取，民進黨團昨天...

3萬陸客來台辦逾百萬門號？NCC：實為漫遊連網次數

立委質疑今年1到3月國際漫遊門號達100萬5000門，但中國觀光客同期間人數僅近3萬人，不排除是介選方法，質疑NCC放任...

支持竹科三期作台積電用地？林右昌：土地問題須先解決

國民黨立委林思銘今天在立法院質詢行政院長陳建仁，是否支持竹科三期土地作為台積電先進製程用地？竹縣舉雙手歡迎，但這塊土地到...

費鴻泰立院槓上邱國正相互怒斥 游錫堃忙勸阻宣布散會

行政院長陳建仁今赴立法院備詢，國民黨立委費鴻泰與國防部長邱國正就戰時如何保存國軍戰力一事，發生嚴重口角，立法院長游錫堃數...

登革熱應變工作隊有望11月中解編 下月初推新計畫

登革熱本土病例連續4周下降，疾管署副署長、登革熱應變工作隊隊長羅一鈞表示，預估下周可以達到高峰病例數減半的目標，11月底...

影／立法院掀火藥味！費鴻泰質詢邱國正爆口角 陳建仁擋中間勸架

國民黨立法委員費鴻泰下午到立法院，質詢行政院長陳建仁與國防部長邱國正，費鴻泰質詢時表示自己擔任民意代表29年以來，第一次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。