僑委會被控秋後算帳！性騷受害者疑遭調職降薪 徐佳青：子虛烏有

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓副主任透過國民黨立委王鴻薇投訴，稱遭受主任張希賢性騷後卻遭僑委會吃案，還被調職降薪。僑委會委員長徐佳青表示，歐員沒降等也沒降薪，沒有違法、都是依法行政，早在6月性騷控訴前就告知當事人要調派，王鴻薇是被錯誤資訊誤導，希望立委明察秋毫。

王鴻薇與透過錄影發言的歐姓副主任今表示，10月2日舉行記者會指控徐佳青吃案，11日再次提出正式書面申訴性騷，19日派令就出來，不但從薦任7到8變成薦任6，還降職、減薪將近11萬元。

徐佳青今下午到立法院備詢，進入議場前舉行記者會。徐佳青指出，歐員去年2022年一月高考薦任六職等，今年一月起到巴西外派至今10個月，原本服務滿三年才可外派，但當時破格派駐，不符資格暫代更高職等的副主任缺，但歐員的薪資原本就是5萬620元，只是依照外派地區不同會有加給，例如照歐員職等，外派巴西加給後是5434元美元。

徐佳青強調，不只歐員，也有其他4位外派國外任期不到一年的同仁被調回，這是僑區整體規劃，歷屆僑委會都如此，且在歐員性騷控訴前，就告知當事人要調派，因為巴西僑區規劃變動，不可能讓資格不符的歐員一人駐外。

徐佳青強調，如以駐外加給當作薪資結構，她只能責怪自己，這位完全沒受到完整訓練的同仁，真的完全不夠格，連最基本公務員的外派資格資料都付之闕如，提供給王鴻薇錯誤資訊，使立委一再錯誤指控，今年調回台共5位同仁，所以並非所謂性騷擾指控或衝突問題，完全是子虛烏有的事情。

對於歐姓副主任委任律師柯晨晧表示，無論「性別平等工作法」第36條、「僑務委員會性騷擾防治措施申訴及懲戒要點」第16條及「外交部性騷擾防治申訴及調查處理要點」均明確規定，「不得」對申訴人處以「解雇」或「調職」等不利處分。

徐佳青則回應表示，沒違法，因對歐員沒降等也沒降薪，海外薪資結構本就不一樣，自始就沒降薪問題、哪來懲罰？都是依法行政，按規則來進行，按照公務人員規範，歷任做法都一致。

徐佳青指出，6月20日就和歐員及其指控的張員懇談，都有會議紀錄，當時歐員認為自己決策公正嚴明，也接受處理，自己當時就要張員調回台灣。

徐佳青表示，張員認為互動方式是不妥，但是不是性騷擾？自己並告訴張員，相關規範裡「如果說no就是no」，不要因為一次兩次、不要輕忽，張員也同意所有處理和處分。

媒體也問徐佳青，為何破格外派歐員，徐佳青則說，派令決定時自己並非人事最後主管，而是副委員長，詳細內容她沒法陳述，但有跟前任委員長勸說過。 徐佳青表示，現在性平會會在11月7日舉行該案會議，包括外部委員組成，歐員的律師都早已知情，也呼籲歐員要參加會議。

至於歐員質疑張員被申訴後仍在巴西工作，僑委會則表示，過去都有慣例，在離任前要做交接、流程、通知當地政府等程序，所以才會留在當地處理，但調回台的派令是6月沒錯，而張員這兩天正在回台的飛機上。

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