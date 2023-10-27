傳民眾拒打高端流感疫苗 藍委批政府護航：不受青睞被銷毀是必然

流感疫苗開打，傳高端疫苗遭民眾拒打。國民黨立委賴士葆今批政府護航高端，政治力干預科學實驗，不受民眾青睞而必須銷毀是必然的結果。

賴士葆說，高端可以成為公費的疫苗是因為政府的護航，疫情期間政府官員卯起來瘋狂推薦國產疫苗到不擇手段，明知是很嚴重的錯誤，不惜用政治力干預科學實驗，民智已開的社會，高端疫苗最後不受民眾青睞必須銷毀是必然的結果。高端成敗都是因為政府的過度介入，愛之適足以害之，最可悲的是政府至今沒有學得功課，也還未醒悟犯了什麼錯。

賴士葆表示，衛福部次長質疑高端疫苗沒有什麼科學上的問題，為何台北市長蔣萬安不讓高端進校園施打。殊不知民選市長當然要順應民意，當家長都不讓孩子打高端，為了提高流感施打率當然要採權宜之計。

賴士葆批，衛福部至今還是執迷不悟繼續扮演高端的類代言人，只會惡性循環讓高端這個品牌很難逃脫惡感度，因為品牌一旦被貼上負面的標籤，很難回復正面形象。民眾對高端之外的其他品牌也沒有研究，卻都可以接受，因為疫情期間政府高官對高端入戲太深的負面刻板印象根深蒂固，所以回不去了。

賴士葆呼籲，衛福部應以高端的例子為鑑，不要再繼續替高端代言，泛政治化推說蔣萬安不給高端進校園，卻不檢討自己的責任。看看各醫院如果推出的是高端流感疫苗當日施打就門可羅雀，反之其他廠牌就有正常的施打率，可見跟台北市致府無關，民眾心中早有定見，衛福部再繼續牽拖，不會改變民眾的思維，只會適得其反。

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