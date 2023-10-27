【重磅快評】修理蔣萬安未果 薛瑞元轉彎酸到柯文哲

高端流感疫苗不進校園，中央地方為此隔空互嗆。衛福部長薛瑞元、次長王必勝連番砲轟台北市，直指台北市疫苗接種率落後各縣市，拿學童當政治操作的工具。台北市長蔣萬安則指中央打擊基層士氣，建議中央官員到基層走走。雙方各有說詞，但只要攤開數據，究竟是誰在政治操作，並不難理解。

薛瑞元昨天上午表示，台北市目前流感疫苗接種進度落後，四類公費族群接種率，台北市除了低於全台平均，其中三類還是六都最後，強調所有公費提供疫苗都合格有效，「不希望有一些操作，造成民眾施打疫苗進度落後」。蔣立刻反擊，指薛打擊基層士氣，北市府稍後也拿出數據，指今年接種數據已較去年成長13％。

薛瑞元昨晚受訪調整說法，改稱台北市去年同期施打率約37%，與全國平均48%確實有落後，還特別強調「去年那時開始施打流感疫苗還是蔣萬安市長上任之前」，不過，今年台北市施打率仍相對落後，仍希望趕緊打。

薛瑞元技巧轉彎，矛頭一下子跳過蔣萬安，直飛柯文哲頭上。不過，他一早才說不希望有一些操作，但一發現批評蔣市府的數據有一些問題，馬上調整說法，順帶酸批一下醫師出身的柯文哲，還真是一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲，不愧政治操作高手。

薛瑞元的副手王必勝有樣學樣，直接點名蔣萬安禁止特定品牌疫苗進入校園，質問「到底這流感疫苗有什麼科學上的問題？」還批評拿學童當政治操作的工具令人遺憾，要蔣「應該和所有市民站在一起，而不是只和同溫層市民站在一起」。

薛瑞元及王必勝沒說出「高端」二字，但眾人皆知，兩人對蔣萬安不爽就是不讓高端進入校園，甚至還自費添購非高端疫苗，看到台北市四種公費族群接種的數據，一時見獵心喜，就拿來猛轟一番，但欠缺進一步的分析比較，難免漏氣。

在疾管署統計中，雖然台北和金門、花蓮、屏東等縣市在65歲以上長者、醫事人員、學齡前幼兒的接種率都是處於末段班，但是在學生這一塊，台北市並未名列其中，反而是綠營執政的屏東縣以17.5%吊車尾，薛、王拿禁高端進校園的政策打蔣，卻無視屏東縣難看的數字，實在缺乏說理。

其實，除了北市不讓高端進入校園， 新北市、桃園市、台中市、台南市、新竹縣及雲林等縣市也都如此，但這些縣市的學生接種率都沒在後段班，足見不讓高端進入校園並非學生接種率落後的主因；再者，高端疫苗只佔一成，即使不進校園也很難影響接種數據，這種簡單的邏輯，薛、王應該不會不懂。

再者，截至10月24日止，台北市已接種34萬7638劑，比去年同期多出4萬336劑，其中學生增加3萬354劑，顯然，北市在校園的接種是比去年進步不少。依此觀察，顯然高端不進校園不是衛福部最該關注議題，與其爭辯此事，不如花點時間想想如何幫助地方提升老人、醫事人員及學齡前幼兒的接種率，來得比較實際。

倒是蔣萬安建議中央官員到基層聽聽不同的聲音，卻是個很實在的建議。高端流感疫苗是韓國疫苗，本來就沒有什麼問題，但衛福部卻刻意操作夾帶，為高端開路，姑且不談有無洗白用意，衛福部動輒批判地方不同調，社會大眾看在眼裡，自有公斷。如果連台中的高中老師都跳腳拒打高端，衛福部難道不知道問題出在那裡嗎？

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