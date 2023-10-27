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影／民眾黨提壯世代文化運動 籲多面向應對高齡化社會
國發會推估台灣將在 2025 年邁入超高齡社會，「壯世代」人口越來越多，完善高齡化政策成為課題。台灣民眾黨立法院黨團立法委員吳欣盈、總召邱臣遠、副總召賴香伶上午舉行記者會，提出壯世代文化運動等三大倡議，同時呼籲政府精進數位醫療，並培育長照人才，多面向應對高齡化社會。
立委吳欣盈表示，台灣醫療支出增長速度超過保費收入，造成新型藥物和科技經常無法完全納入健保範疇，以健保開銷最多的肺癌為例，晚期與早期的醫療支出相差高達 3.1 倍，可見善用數位科技不僅大幅降低支出，更提升效益。
吳欣盈指出，台灣雖然基於科技業和醫療體系的穩健基礎，具有智慧醫療發展潛力，但卻受限於政策和法規，因此台灣需要制定適合本土醫療環境 的法規，特別是為「壯世代」提供更完善的健康照護環境。
吳欣盈直言，數位醫療和科技不僅能解決醫療資源分配問題，也能為「壯世代」帶來更 多助益。呼籲政府要做領頭羊，營造出數位醫療的發展環境，讓「壯世代」能夠在更健康、更智慧的環境中生活。
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