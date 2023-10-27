賴清德：國際風險高 盼資金留在國內建設與發展

副總統賴清德上午和金管會主委黃天牧出席「2023台灣資本市場論壇-資本市場的創新挑戰」，賴清德致詞表示，近來國際市場風險不斷提高，包括烏俄戰爭、以巴衝突等地緣政治議題，若因為國內投資標的商品不足，而投資海外產生很大風險，那就太可惜，他期盼國內資本市場能夠發揮更大功能，協助實體經濟，資金能留在國內，用在國家建設與發展，他說未來若我領導國家，會把豐富資金留在國內，用在國家建設、推升國內經濟發展；首先，希望金融業投資長照、社會住宅，甚至協助中央或地方推動都市更新，可以創造內需，也解決社會問題；讓台灣社會不僅有錢，生活也更文明、更舒適。

副總統賴清德上午出席「2023台灣資本市場論壇-資本市場的創新挑戰」，賴清德致詞表示希望金融業投資長照、社會住宅，甚至協助中央或地方推動都市更新，可以創造內需，也解決社會問題；讓台灣社會不僅有錢，生活也更文明、更舒適。記者曾吉松／攝影 副總統賴清德上午和金管會主委黃天牧出席「2023台灣資本市場論壇-資本市場的創新挑戰」，賴清德致詞表示未來若領導國家，會把豐富資金留在國內，用在國家建設、推升國內經濟發展。記者曾吉松／攝影

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