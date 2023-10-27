賴清德：國際風險高 盼資金留在國內建設與發展
副總統賴清德上午和金管會主委黃天牧出席「2023台灣資本市場論壇-資本市場的創新挑戰」，賴清德致詞表示，近來國際市場風險不斷提高，包括烏俄戰爭、以巴衝突等地緣政治議題，若因為國內投資標的商品不足，而投資海外產生很大風險，那就太可惜，他期盼國內資本市場能夠發揮更大功能，協助實體經濟，資金能留在國內，用在國家建設與發展，他說未來若我領導國家，會把豐富資金留在國內，用在國家建設、推升國內經濟發展；首先，希望金融業投資長照、社會住宅，甚至協助中央或地方推動都市更新，可以創造內需，也解決社會問題；讓台灣社會不僅有錢，生活也更文明、更舒適。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言