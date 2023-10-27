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影／盧秀燕笑場：大家對政治人物高度存…疑 但她說到做到
日前有周刊調查，台中市政府的施政滿意度破八成，台中市長盧秀燕今出席海線活動，她感謝市議會幫忙與284萬市民支持，這是大家的功勞，會繼續努力。盧獲最佳首長信任獎，盧當場笑場說，「一般人來講，大家對政治人物都有高度的存...疑」，能獲獎她非常珍惜，也非常感謝，會繼續維持「說到做到」的施政風格。
今天上午，盧秀燕出席梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程開工典禮。會後媒體詢問台中市政府的施政滿意度破八成，盧秀燕說，這次最新民調台中市府的市政滿意度，又拿到六都第一名，那是每位公務同仁努力成果，感謝市議會和284萬的市民朋友支持，讓市政推展順利。
盧說，市府現在的施政成績，普遍受到肯定，近1、2年各大民調能拿到第一名，是大家的功勞，市府不自滿、不居功，這是大家功勞，市府會繼續努力。
盧秀燕另提及，昨天她獲得最佳首長信任獎，這獎是她多年來最珍惜、感謝的獎項，盧自己也笑場說，「一般人來講，大家對政治人物都有高度的存...疑」，因此政治人物要累積誠信，獲得選民信任，是一件很難的事情。
盧秀燕也說，這獎項是她多年執政中，個人非常珍惜，也非常感謝，謝謝全國民眾、市民朋友對她的信任，她會繼續始終如一、說到做到的施政風格，讓市民朋友信任。
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