蔣萬安「開箱」大巨蛋 12月亞錦賽有亞洲各國齊聚比賽

台北市長蔣萬安今「開箱」大巨蛋，除了宣布11月要辦兩場測試賽，12月3日預計舉辦亞錦賽，屆時會有亞洲各國隊伍齊聚一堂在大巨蛋比賽，希望所有的好朋友都可以進場為中華隊加油，希望大巨蛋的落成，滿足國人對於最高規格大型的運動場館的需求。

蔣萬安說，今天是大巨蛋園區的第一區，也就是球場這整個球體「開箱」，實際到球場裡面，看相關改善的項目，

11月會舉辦兩場測試賽，都已經跟球隊談好，會跟棒協來透過邀請，台北市是新富發，還有幾支隊伍，希望讓他們在這邊透過示測試賽的方式，給球員最真實的反饋。

對於民眾關心流行音樂，舉辦演唱會，蔣萬安說，他再次強調，大巨蛋其實最重要就是舉辦體育賽事，也就是以棒球為主，一定是規畫以棒球賽事為最優先，當然要舉辦其他的活動，包括演唱會，都會依照相關的規定來進行審核，也會要求主辦方提出相關的配套，都會照規定來進行。

蔣萬安說，不管是內政部的函釋，或是目前台北市訂定的自治條例，舉辦大型群聚活動，都有相關的規定，就是依照規定要求，他們提出申請，然後進行審查。

對於大巨蛋未來一年能舉辦多少場比賽，遠雄副總楊舜欽指出，這要看承租方，遠雄是場地的營運，要看承租方，包括球團，辦演唱會也是一樣，若可以負擔，就可以來租借。

至於有沒有職棒球隊有興趣想要進駐租借？楊舜欽說，目前還沒有洽詢到，主要是因為測試賽正在準備當中，那後續要經過萬人測試賽之後，調整場地，遠雄是出租場地，要看租賃方對於整個場地的需求，再來做調整，到時候可能才會來跟遠雄做接洽。

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