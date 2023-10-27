立委控僑委會秋後算帳降調減薪？銓敘部：合乎法制

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓副主任日前指控，在當地遭張姓主任性騷，國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，指僑委會秋後算帳，將歐女降調減薪回台。銓敘部政務次長朱楠賢指出，根據公務人員任用法，主管機關主管有權調整職務，降調一職等不需要當事人同意，降調兩職等就需要當事人同意，法制面上來說是合法的。

王鴻薇表示，僑委會內部性平專案小組會議都還沒確定，就將歐姓副主任降調回台，調職降薪，公然違反性平法、僑務委員會性騷擾防治措施申訴及懲戒要點等。

王鴻薇指出，歐姓副主任原職務是薦任7到8職等、三等僑務秘書，本俸加地域加給，月薪約16萬，收到派令調回台後降職薦任6到7職等科員，月薪約5萬；薪水少了約11萬元。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，單純就人事法制來看是可以的，地方政府編制小，換了縣市首長，原先的課長、股長等主管職，也許就被調為課員；這樣的職務調整情形在警界也很常見，例如發生事件時調職。若職等不變，本俸也不會變，是少了駐外的地域加給。

商品推薦