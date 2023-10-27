聽新聞
test
0:00 / 0:00
立委控僑委會秋後算帳降調減薪？銓敘部：合乎法制
僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓副主任日前指控，在當地遭張姓主任性騷，國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，指僑委會秋後算帳，將歐女降調減薪回台。銓敘部政務次長朱楠賢指出，根據公務人員任用法，主管機關主管有權調整職務，降調一職等不需要當事人同意，降調兩職等就需要當事人同意，法制面上來說是合法的。
王鴻薇表示，僑委會內部性平專案小組會議都還沒確定，就將歐姓副主任降調回台，調職降薪，公然違反性平法、僑務委員會性騷擾防治措施申訴及懲戒要點等。
王鴻薇指出，歐姓副主任原職務是薦任7到8職等、三等僑務秘書，本俸加地域加給，月薪約16萬，收到派令調回台後降職薦任6到7職等科員，月薪約5萬；薪水少了約11萬元。
民主文教基金會董事長桂宏誠表示，單純就人事法制來看是可以的，地方政府編制小，換了縣市首長，原先的課長、股長等主管職，也許就被調為課員；這樣的職務調整情形在警界也很常見，例如發生事件時調職。若職等不變，本俸也不會變，是少了駐外的地域加給。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言