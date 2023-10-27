影／王鴻薇痛批僑委會知法犯法調職性騷申訴人

日前爆發僑委會巴西聖保羅性騷案，外界質疑委員長徐佳青吃案。國民黨立委王鴻薇上午在立法院協同受害者歐姓副主任父母、受害者委任律師柯晨時，舉行記者會指控徐佳青秋後算帳。僑委會內部性平專案小組會議日期甚至還沒確定，就將性騷案受害者調職、降薪，公然違反「性別平等法」、「僑務委員會性騷擾防治措施申訴及懲戒要點」，不得因提出申訴，而調職申訴人，痛批僑委會知法犯法，人前主持公道，背後捅刀，顯然徐佳青已不適任委員長。

王鴻薇直言，事實上10月2日自己召開記者會指控徐佳青吃案，11日當事人再次提出正式書面申訴，19日派令就出來，還要求當事人一個月內到職，不但從薦任 7~8 變成薦任6，還降職、減薪將近 11 萬，僑委會成為委員長私心報復工具。

受害者歐姓副主任也錄影表示，僑委會人事室在立委召開記者會的外部壓力下才著手召開性平會議，我在巴西時間10月11日提供詳 盡的申訴資料給人事室後，不到半天收到緊急通知，再過幾天就收到正式「 將本人調台灣」的派令，要我一個月之內回台到僑委會報到。 而被徐佳青確認為 「性騷擾犯」的張希賢，經過了大半年，此時此刻他還在巴西聖保羅，原來徐佳青厭惡「舉報」和 「申訴」遠遠大於「性騷擾」案。

受害者歐姓副主任的父母更沉痛表示，好好的一個女兒，高高興興的去巴西做外交工作，才幾個月就被上司性騷擾，被欺負，申訴的案子還被主管吃掉，最後竟然還要被調回台灣？騷擾她的人過了大半年人還在巴西？請僑委會和政府 給我們一個合理滿意的答覆。

日前爆發僑委會巴西聖保羅性騷案，委員長徐佳青吃案。國民黨立委王鴻薇（右）上午在立法院，舉行記者會指控徐佳青秋後算帳。僑委會內部性平專案小組會議日期甚至還沒確定，就將性騷案受害者調職、降薪，公然違反「性別平等法」、「僑務委員會性騷擾防治措施申訴及懲戒要點」，不得因提出申訴，而調職申訴人，痛批僑委會知法犯法。記者林伯東／攝影

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