遭問與女子影片 陳建仁：鄭文燦說剪接影片、時間已久

網路流傳疑似行政院長副院長鄭文燦與女子私會的影片，行政院長陳建仁今在立法院答詢立委表示，鄭文燦有和他報告，說明相關情況，是剪接影片、時間已久，不要隨意影射，因鄭文燦已經有提告，由檢調單位調查。

陳建仁今率官員到立法院備詢，國民黨立委李德維質詢時問到鄭文燦影片，陸委會主委邱太三答詢表示，是剪接的，時間地點要再做確認，現由調查局司法單位處理。

李德維質詢時也問，民進黨立委趙天麟被報導外遇，外傳趙天麟外遇對象是大陸籍女子，是否有中共國安單位影子？政府打算怎麼辦？

陳建仁表示，此案法務部、檢調單位等已進行調查，讓司法儘速釐清所有真相，包括交往對象與過程，也在調查中。

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