聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭問與女子影片 陳建仁：鄭文燦說剪接影片、時間已久
網路流傳疑似行政院長副院長鄭文燦與女子私會的影片，行政院長陳建仁今在立法院答詢立委表示，鄭文燦有和他報告，說明相關情況，是剪接影片、時間已久，不要隨意影射，因鄭文燦已經有提告，由檢調單位調查。
陳建仁今率官員到立法院備詢，國民黨立委李德維質詢時問到鄭文燦影片，陸委會主委邱太三答詢表示，是剪接的，時間地點要再做確認，現由調查局司法單位處理。
李德維質詢時也問，民進黨立委趙天麟被報導外遇，外傳趙天麟外遇對象是大陸籍女子，是否有中共國安單位影子？政府打算怎麼辦？
陳建仁表示，此案法務部、檢調單位等已進行調查，讓司法儘速釐清所有真相，包括交往對象與過程，也在調查中。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言