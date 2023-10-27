藍委怕趙天麟、鄭文燦洩密 邱太三：國密法已送立院

民進黨立委趙天麟的外遇對象被爆出是中國籍，引發國安疑慮。陸委會主委邱太三今天在立法院接受國民黨立委游毓蘭質詢時表示，法務部長蔡清祥昨天已說明，資料都交由高檢署和調查局做相關的釐清，陸委會也把相關資料交給相關單位，讓他們去做進一步的確認和了解。

游毓蘭也提到，行政院副院長鄭文燦同時也被傳與女子的親密影片可能發生在澳門。邱太三表示，不要以訛傳訛，鄭文燦已經提出告訴，都會交給司法機關來調查。

游毓蘭表示，港澳有我國大量情報行動在進行，陸委會應該要提醒和國安有關的部分。邱太三表示，上周「國家機密保護法」已經在行政院通過要送到立法院來，所有涉密的人員到大陸或港澳，回來有申報的機制。

游毓蘭說，如果鄭文燦可以在立法院備詢公開澄清，應該不是壞事。不過行政院長陳建仁回應，過去沒有這樣的慣例。游表示，但慣例是可以創造的，陳說，那就立法院來改。

此外，游毓蘭今天在國是論壇發言表示，通姦除罪化後，已婚的政府官員、民意代表外遇事件頻傳，身為公眾人物，本應有更高的道德標準，卻做出最壞的示範，應該予以嚴厲譴責，但如果交往的對象是與個人職權相關，讓這些參贊國家重要政策與機敏業務者，極有可能成為被色誘滲透的對象。

游毓蘭表示，對岸謀我日亟，無所不用其極，兩岸互控共諜、台諜時有所聞，接觸機敏資訊的官員或立委，難道不應提高警覺嗎？趙天麟至少在2011年間就已和陸籍女子過從甚密，直到這幾天遭人爆料後，國安局才表示正在了解案情，難道我國的情治機關，在保防反情報上毫無規劃？

游毓蘭表示，希望檢察機關、國安局、調查局等有關單位應該要上緊發條，盡速研擬應處對策，避免類似的情形再生，以確維我國的國家安全、確保機密不外洩。

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