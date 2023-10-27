申訴性騷被僑委會降職薪 母淚：民進黨都沒人管得動嗎

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓副主任日前投訴，遭受主任張希賢性騷後卻遭僑委會吃案。國民黨立委王鴻薇今表示，僑委會委員員長徐佳青秋後算帳，該案在僑委會內部性平專案小組會議日期甚至還沒確定，就將歐小姐調職降薪，公然違反「性別平等法」、「僑務委員會性騷擾防治措施申訴及懲戒要點」，人前主持公道背後卻捅刀，知法犯法，徐佳青已不適任委員長。

王鴻薇今與歐姓副主任父母在立法院舉行記者會。王鴻薇表示，10月2日自己召開記者會指控徐佳青吃案，11日當事人再次提出正式書面申訴，19日派令就出來，還要求當事人一個月內到職，不但從薦任7到8變成薦任6，還降職、減薪將近11萬。

歐的母親落淚表示，從高雄來台北為參加記者會，對自己很生氣和慚愧，因一開始不了解女兒的長期委屈痛苦，還擔心一個女孩子為何要用這種方式曝光，把事情搞大要怎麼在僑委會生存、還要不要外派？

但隨事情發展，她發現女兒外派幾個月就被性騷欺負，申訴被吃案、工作幾個月就要被調回台灣，自己是高雄家庭，對台北官場不了解，只看到ME TOO等性騷事件，都會得到處理，為何自己女兒遇到卻是如此？她想問徐佳青、行政院長陳建仁甚至副總統賴清德，天下還有公理正義嗎？南部高雄女兒，就可以這樣被性騷、被欺負「民進黨都沒有人可以管得動嗎？」

歐姓副主任透過錄影表示，她認為申訴遭性騷擾及自己被調職，有強烈關聯性，她駐外後因不接受張希賢追求，張要求徐把自己調回台灣，而她反映的過程，徐佳青認為「雙方都有錯」，直到自己提出截圖和錄音，徐佳青才暫時放過自己。

歐姓副主任表示，後來僑委會人事室在外部壓力下才著手召開性平會議，自己在巴西時間10月11日提供詳盡的申訴資料給人事室後，不到半天收到緊急通知，再過幾天就收到正式調回台灣的派令，要她一個月內回台報到，而被徐佳青確認為 「性騷擾犯」的張希賢，經過了大半年卻還在巴西，原來徐佳青厭惡「舉報」和 「申訴」遠遠大於「性騷擾」案。

歐姓副主任指出，她只要求嚴懲性騷擾加害人，並且保障自己的海外工作權，這期間她受到許多黑函、指責等，但仍努力做好業務工作，如果自己現在不堅持法律及公平，未來要如何做好對外工作？

歐姓副主任委任律師柯晨晧也表示，無論「性別平等工作法」第36條、「僑務委員會性騷擾防治措施申訴及懲戒要點」第16條及「外交部性騷擾防治申訴及調查處理要點」均明確規定，「 不得」對申訴人處以「解雇」或「調職」等不利處分，沒有任何但書，徐佳青違規情事重大，會協助當事人向保訓會及相關單位申訴，也會與當事人針對非法調職抗爭到底，拒絕接受僑委會的報復性派任。

王鴻薇指出，法律有明確規範，難道民進黨有這麼大？可以凌駕法律嗎？僑委會成為委員長私心報復工具，徐佳青之心更是路人皆知，請問僑委會是這樣對待性騷擾當事人嗎？委員長及相關主管都不用下台或停職接受調查嗎？以後駐外、公務人員遇到性騷，還要如何自處？

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓副主任（圖螢幕者）日前投訴，遭受主任張希賢性騷後卻遭僑委會吃案，歐姓副主任今透過錄影控訴僑委會秋後算帳、將她調職。記者程遠述／攝影

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