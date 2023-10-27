民進黨：國民黨桃園立委對外擋國防 對內擋台積電

民進黨今天表示，國民黨桃園立委對外擋國防預算，對內擋台積電在桃園落腳，請國人務必看清，下架賣國立委。

民進黨發言人林楚茵表示，國民黨立委屢屢提案凍結、刪減國防預算，阻礙國防自主發展，除了馬文君，還有呂玉玲。民進黨立委參選人劉仁照表示，中部馬文君、北部呂玉玲組成「賣台雙嬌」，帶頭主提凍結多項國防預算案，尤其是呂玉玲常年靠軍眷票當選，卻連年帶頭國防預算、削弱台灣國防，這不是賣台什麼才是賣台？

民進黨立委參選人范綱祥表示，國民黨立委萬美玲對桃園的地方發展漠不關心，對台積電進駐投資計畫毫無聞問，對於用地爭議桃園市政府更無心解決，只能眼睜睜看著半導龍頭台積電放棄對桃園投資，無疑對桃園進步發展是一大損失。

林楚茵表示，國民黨不斷擋台灣發展，特別是從好油事件透過黨工內神通外鬼，造成國家動盪；再看到從馬文君、呂玉玲、萬美玲擋國防、經濟、國安，目的就是要讓台灣棄械投降，因此這次選舉必須要民進黨立委過半，否則潛艦國造造不出來，經濟發展門戶洞開，讓中國侵門踏戶，對台灣都不是好事。

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