聽新聞
test
0:00 / 0:00
民進黨：國民黨桃園立委對外擋國防 對內擋台積電
民進黨今天表示，國民黨桃園立委對外擋國防預算，對內擋台積電在桃園落腳，請國人務必看清，下架賣國立委。
民進黨發言人林楚茵表示，國民黨立委屢屢提案凍結、刪減國防預算，阻礙國防自主發展，除了馬文君，還有呂玉玲。民進黨立委參選人劉仁照表示，中部馬文君、北部呂玉玲組成「賣台雙嬌」，帶頭主提凍結多項國防預算案，尤其是呂玉玲常年靠軍眷票當選，卻連年帶頭國防預算、削弱台灣國防，這不是賣台什麼才是賣台？
民進黨立委參選人范綱祥表示，國民黨立委萬美玲對桃園的地方發展漠不關心，對台積電進駐投資計畫毫無聞問，對於用地爭議桃園市政府更無心解決，只能眼睜睜看著半導龍頭台積電放棄對桃園投資，無疑對桃園進步發展是一大損失。
林楚茵表示，國民黨不斷擋台灣發展，特別是從好油事件透過黨工內神通外鬼，造成國家動盪；再看到從馬文君、呂玉玲、萬美玲擋國防、經濟、國安，目的就是要讓台灣棄械投降，因此這次選舉必須要民進黨立委過半，否則潛艦國造造不出來，經濟發展門戶洞開，讓中國侵門踏戶，對台灣都不是好事。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言