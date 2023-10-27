遊覽車、砂石車死傷事故頻傳 邱顯智批肇事業者罰不怕
近日台灣遊覽車、砂石車死傷事件頻傳，時代力量立委邱顯智今天舉行記者會，指釀新澳隧道砂石車1死11傷慘劇的業者石富通運、釀新竹科技公司員旅4死悲劇的健全通訊近年都有多次違規事件，卻仍上路，應借鏡日本制度嚴處。
邱顯智指出，石富通運近兩年因違規超速被處罰的紀錄41次，加上其他違規事項，去年到現在總違規數161件，今年截至目前為止已繳交46萬罰緩，但卻未改善。健全通訊放任駕駛超速9次，沒有任何管理輔導措施，卻還拿到交通部評鑑甲等。
邱顯智批，交通部為什麼每次都到要出人命了，才會發現業者對駕駛教育訓練不夠，管理有缺失？這些業者早就劣跡斑斑，只是交通部從來沒有拿出有效方法監管，放任惡質業者致人命於不顧。
邱顯智指出，日本不論大貨車或大客車，都有停止使用的「日車制」行政處分，車輛每次違規都有累積的處罰停開天數，同時也會記點，嚴重者會處以停止營業，甚至取消許可。
邱顯智表示，台灣每年有超過300人因為大型車事故失去生命，但交通部擁有都是發生重大事故後才說會檢討，檢討到最後也從未拿出有效改革措施，國際上有效的經驗就擺在眼前，只是交通部要不要做而已。
邱顯智呼籲，交通部應立即啟動改革，駕駛違規也須處罰業者，屢犯者更應停止營業甚至撤除執照，才能避免悲劇一再發生。
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