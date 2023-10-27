【專家之眼】中東緊張與中美緩和

最近中東情勢愈演愈烈，相對的，美中關係卻展現融冰，其中的大國博弈值得重視，尤其台灣更是應當關注。

自10月7日伊斯蘭武裝組織哈瑪斯攻擊以色列以來，中東的戰事受到以軍的回擊而持續加溫，西方國家一面倒支持以色列，其他國家則莫衷一是，或拒絕表態，或口是心非，比如俄羅斯當然希望子彈再飛一段時間，以便減輕西方國家對於烏克蘭的支持。而一些同情哈瑪斯的聲音也已出現，許多西方國家的大城市，都舉行了支持巴勒斯坦的遊行，儼然再度形成西方與非西方國家的二元對立。

值得注意的，就是大陸的立場已有所鬆動。從戰爭開始，北京就沒有批評哈瑪斯，與西方國家的立場相去甚遠，並堅持一貫的兩國論主張才是根本解決以巴衝突之道。但是，日前大陸外長王毅曾分別與巴勒斯坦及以色列外長通電話，表示各國都有自衛權，暗示了對以色列的同情，並重申積極推動以「兩國方案」為基礎的和談，避免進一步的人道災難，這是王毅在訪美前夕的改口，自然可以被解讀為向美示好。

這當然與AIT主席羅森柏格日前訪台有關。當時羅森柏格特別強調美國不支持台獨，自然有意期盼中方不要鼓舞伊朗加入以哈戰事，主因伊朗乃哈瑪斯與黎巴嫩真主黨的幕後支撐，而美國派遣兩個航母戰鬥群駛進地中海東岸支持以色列，同時威懾伊朗。因伊朗長年被西方國家制裁，故與中國關係緊密，北京自然可以發揮影響力。

目前還有消息稱，此次王毅訪美，還可能獲得拜登總統的接見，可見美方重視的程度。10月初，美國參議院多數黨領袖舒默率領的代表團首度訪中，此乃4年來僅見，並與習近平會談氛圍甚佳，這都與11月的習拜會有關。與此同時，美方也宣布參加本月底在北京所舉辦的「香山論壇」，此乃中外防務專家學者交流互動的一個重要平台，而美中雙方的軍事交流也開始逐漸恢復，在美中的經貿的談判方面，也同樣初露曙光。

由此可見，以哈戰爭對於大國博弈的重大影響。當前美方不願見到俄烏與中東戰事之外的對抗與衝突，其中尤以台海為甚，主因台灣的選舉，台獨勢力可能譁眾取寵，以及選後可能產生的麻煩，因而必先加以壓制。而這正與國民黨及侯友宜的立場一致，當然是非綠陣營的最佳時機。

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