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鼓勵陸客多來台自由行 陳學聖：返陸是最好和平宣傳

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
陸客急凍7年，有飯店業者直言，心情有如從101大樓掉到18層地獄。圖／聯合報系資料照片
陸客急凍7年，有飯店業者直言，心情有如從101大樓掉到18層地獄。圖／聯合報系資料照片

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇、國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人江怡臻今開直播分析時事選情。陳學聖表示，應鼓勵陸客深入台灣，返陸後就是最好的和平宣傳，觀光效應並非只有經濟收入。

陳學聖表示，大家知道基隆捷運對基隆的觀光很重要，否則光是停車，就會影響遊客的意願。他去年幫基隆市長謝國樑選舉，知道基隆有許多景點，光是砲台就有三座國定古蹟，五座市定古蹟，能夠一覽整個基隆的縮影。但是要發展觀光，吸引陸客，需要兩岸友善的環境。

陳學聖認為應該要鼓勵觀光自由行，當大陸民眾深入台灣，自然而然就會愛上台灣，大陸民眾來基隆、來台灣一遊，回去後就是最好的和平宣傳。觀光的效應不是只有經濟收入而已。

何志勇從數據分析，提到馬政府時陸客比例曾高達42%，創造2196億元觀光產值，2019年大陸觀光客來台佔26.96％，到了2022年剩下3.2%。這是不僅是囿於疫情，也是與兩岸關係惡化，惡性循環的結果。

何志勇認為，觀光產業其實是「社會安全網」，即使是沒有一技之長的勞工，也能夠得到合理待遇的就業機會。如今陸客不來台，連帶影響了台灣的大學畢業生在餐旅服務業的起薪，據政府公布今年統計數據顯示，他們僅能領最低基本工資。觀光是種軟實力，可以讓大陸民眾來台消費、看風景，感受暖暖的人情味，讓兩岸走向善意循環。

江怡臻舉出侯友宜的觀光政策，要在四年任期內，將台灣的國際旅客人數突破1800萬人次。蔡政府曾宣示「今年陸客來台破百萬」，目前看來已經跳票；疫情過後，各國像日本、韓國的觀光都回復到疫情前的一半以上，台灣遠不及50%門檻。侯友宜主張「合乎憲法的九二共識」，如果當選總統，比較有機會成功開放陸客來台，刺激觀光成長。

國民黨前立委陳學聖（右）、清華大學兼任助理教授何志勇（左）、國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人江怡臻（中）今開直播分析時事選情。陳學聖表示，應鼓勵陸客深入台灣，返陸後就是最好的和平宣傳，觀光效應並非只有經濟收入。圖／何志勇提供
國民黨前立委陳學聖（右）、清華大學兼任助理教授何志勇（左）、國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人江怡臻（中）今開直播分析時事選情。陳學聖表示，應鼓勵陸客深入台灣，返陸後就是最好的和平宣傳，觀光效應並非只有經濟收入。圖／何志勇提供

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