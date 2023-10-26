見面三分情？薛瑞元、蔣萬安出席同活動「互動不互嗆」
為了高端流感疫苗，中央、地方不斷隔空互嗆，衛福部長薛瑞元今早表示，台北市疫苗施打率落後各縣市。引發北市府回擊，蔣萬安表示，今年較去年同期多打4萬多劑，希望政府不要打擊基層士氣。薛瑞元今晚再將球丟給前台北市長柯文哲，他表示，今年台北市施打率比去年高，那是因為「去年北市跑很慢」。今天晚間蔣萬安、薛瑞元在亞洲藥學會巧妙相遇，彼此互動少了隔空喊話時的火藥味。
薛瑞元今晚出席亞洲藥學會歡迎酒會，會前受訪表示，台北市去年同期施打率約37%，但與全國平均48%確實有落後，但這是蔣市長上任前的事；今年確實比較努力，有進步但還是落後，其他落後縣市也都要加緊腳步，不分地方、中央一起催打，不要再糾結疫苗廠牌。
蔣萬安今晚同樣出席該酒會，原先規畫在薛瑞元致詞離開後到場，但薛瑞元行程耽誤，延後到場，正好與蔣萬安在會場相遇。蔣萬安上台致詞前，仍向薛瑞元打招呼，薛瑞元也在蔣萬安致詞時給予微笑，最後蔣萬安致詞後、與大批民眾合影結束，便迅速離場。
衛福部次長王必勝昨晚，點名台北市長蔣萬安禁特定品牌疫苗入校園，有什麼科學上的問題？薛瑞元今早又表示，台北市疫苗施打率落後各縣市，並由疾管署公布數據，證明台北市疫苗施打率落後各縣市。
蔣萬安則回擊，台北市流感疫苗接種從10月2日開始到24日，疫苗接種數較去年同期增加4萬多劑，基層公衛、還有醫護人員、民政系統鄰里長志工等，大家都非常努力持續不斷催打，呼籲民眾出來施打疫苗。但中央言論是打擊所有基層醫護、里長志工的士氣。
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