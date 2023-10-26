【重磅快評】鄭文燦開房疑雲 賴清德陳建仁為何尷尬？

綠委趙天麟遭爆與大陸籍女子婚外情宣布退選止血，行政院副院長鄭文燦被爆疑攜女開房則以提告企圖「止謗」。民進黨主席賴清德只敢對趙天麟嚴明黨紀，行政院長陳建仁一時也忘了要「打假」。但是鄭的確去過澳門也接受招待，藍委更懷疑他是「再犯」，鄭文燦有太多事情沒說清楚，外界質疑賴的嚴明黨紀是否在鄭文燦面前止步。

趙天麟與鄭文燦的桃色風暴連環爆，趙天麟交往的大陸女子被指疑曾參與統戰組織，趙雖退出立委選戰，但能不能就此停損，仍有待觀察；倒是鄭文燦的危機處理諸多不合常理，處處啟人疑竇，看來風暴正起，鄭雖未參與選戰，但他位居要津，未來恐成綠營風暴核心，不是一句找律師提告，就可草草帶過，

鄭文燦近期被爆出疑攜女開房的影像，鄭文燦最初受訪表示，照顧好自己的家庭，這是一件幸福的事情也是責任，那個影像的年代久遠、經過剪接，「我想也不要任意影射」；但風波不止，鄭文燦又透過臉書表示，自己不是影中人，已透過律師提告。

鄭文燦不是在第一時間說要提告，而是說照顧好自己的家庭，這是一件幸福的事情也是責任，這和一般人的反應截然不同，而且堂堂副閣揆提告，卻不說明提告內容，是告刑事？告民事？外界一無所知，連法務部長蔡清祥也一問三不知，真到今天下午才知道原來是到警察分局告妨害名譽，這也未免低調過頭，如何「止謗」呢？

更啟人疑竇的是，鄭文燦說那個影像年代久遠、經過剪接，不要任意影射，聽起來也沒有什麼說服力。因為早在11年前，邱毅、林瑞圖就先後爆料2011年時任桃園縣黨部主委的鄭文燦前往澳門接受陳盈助花酒招待，花費160幾萬台幣，鄭提告求償200萬元，法院傳訊陳盈助、秦庠鈺等證人後認定澳門之行為真，判決鄭敗訴，這是法院認定的事實，不會因「年代久遠」就能抹煞掉，鄭說年代久遠，根本畫錯重點。

至於影像有沒有剪接，確實要再做鑑定，但如果是真實的影片，即使經過剪接，也無損證據能力，倒是藍委 林為洲指稱，2011年邱毅爆料鄭文燦赴澳門喝花酒，但這次的照片從身材看得出來鄭已當桃園市長，可能是在第二任的時候，很多人說那是在澳門，那就講清楚去澳門做什麼。林為洲的說法不一定為真，但事涉副閣揆有無「言行失序」，鄭有清楚說明的必要，否則風暴擴大，難保不會成為民進黨選情的破口。

在鄭文燦的桃色風暴中，除了鄭本人外，民進黨主席、總統參選人賴清德及行政院長陳建仁要算是最尷尬的兩個人。賴清德在民進黨中常會只敢對趙天麟說重話，說從政黨員若言行失序，黨中央必定嚴明黨紀，不會為了國會過半或保住任何一席立委犧牲原則，從頭到尾，擺明只圍繞著趙天麟，外界難免質疑：難道刑不上鄭文燦嗎？

行政院長陳建仁打假消息向來嚴厲，看到民眾PO文買到臭綠蛋，立刻嗅出是假消息，農業部及警方立刻查辦，但碰到鄭文燦被爆疑攜女開房的影像，打假的嗅覺突然消失，只說鄭已經說明，希望少數人士不要多加影射，完全忘了昔日是如何打假。如果打假很重要，陳建仁怎麼會突然忘了嚴令相關單位積極打假？難道是怕萬一「打假成真」？

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