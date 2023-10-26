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世界警察消防運動會奪45金 蔡總統感謝提升台灣能見度

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午接見2023年第20屆世界警察消防運動會代表團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接見2023年第20屆世界警察消防運動會代表團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見2023年第20屆世界警察消防運動會代表團，她肯定代表團摘下45金、45銀、25銅的亮眼成績，提升台灣國際能見度。期盼未來除了運動外交，台灣和世界各國的警消單位持續增進互助，攜手打擊犯罪，帶給民眾更穩定的生活。

蔡總統致詞時首先歡迎代表團來到總統府。最近她接待了許多運動選手，充分感受到大家的熱情和活力。今天，她要恭喜代表團，在世界警察消防運動會上有非常傑出的表現，也代表全體國人向大家致上感謝和肯定。

蔡總統表示，今年的世界警消運動會在加拿大舉行，有超過50個國家、將近萬名的選手共同參賽。一共摘下45金、45銀、25銅，成績比上一屆更進步，而亮眼的成績更向世界展現台灣的堅強體育實力。

蔡總統指出，首度參賽的桃園市政府警察局許紹為巡官，在登高、田徑及越野項目，創下了2金、4銀、1銅的豐碩成果。另外，內政部警政署國道公路警察局駱慈警員，也拿下4金、2銀的好成績。第6度參賽的台北市政府警察局謝伯韶巡官，在女子鐵人三項持續創造紀錄，蟬聯6次冠軍。

蔡總統也提到，警政署保一總隊步槍射擊隊，在步槍賽事團體組實現五連霸的壯舉，而郝旭恆小隊長則在臥推項目打破大會紀錄。台中市政府消防局林顯宗隊員，在標槍、健力、腕力及柔術項目，一人奪得7面獎牌，真的不簡單。還有來自桃園市及新竹市消防局的選手們，在極限消防員團體競賽項目亦首度贏得獎牌。她也再次向代表團成員表達恭喜之意。

蔡總統也藉這個機會，感謝警消同仁平時在崗位上對社會的貢獻。尤其，大家在同仁的支持下，非常用心和努力，利用勤務之餘精進各項戰技，參與國際賽事。

蔡總統說，大家的付出不僅讓台灣提升國際能見度，也加深與國際社會的合作。除了運動外交，期待未來台灣和世界各國的警消單位能夠持續增進互助，攜手打擊犯罪，維護人民生命財產安全，帶給民眾更穩定的生活。「我們一起來努力」。

蔡英文總統今天上午接見2023年第20屆世界警察消防運動會代表團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接見2023年第20屆世界警察消防運動會代表團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接見2023年第20屆世界警察消防運動會代表團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接見2023年第20屆世界警察消防運動會代表團。圖／總統府提供

運動 警察 蔡英文

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