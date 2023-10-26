特種協會400人門檻太高？ 人總：五適用族群都逾3800人
行政院會今天通過「公務人員協會法」部分條文修正草案，新增規範中央三級機關協會及特種協會會員人數門檻，調降協會會員人數門檻，由800人降為400人。不過，消防員工作權益促進會仍認為籌組門檻過高，行政院人事總處綜合規畫處長周威廷解釋，目前適用特種人事法律的5類族群各別都有3800人以上，消防人員更多，因此比照部會層級訂400人的門檻，「應該是算是相當妥適」。
消防員工作權益促進會認為，籌組門檻過高的團結權：一般人民團體(含工會)目前需30人始得籌組，然而「公務人員協會法」修法從「招募達800人或機關員額5分之1」調降為「招募達400人或超過機關預算員額數5分之1」門檻依然離譜至極，簡直是將擴大團結訴求羞辱式修法。
草案明定，特種公務人員協會含司法人員、主計人員、關務人員、警察人員及醫事人員，經30人以上之發起，得籌組特種公務人員協會，但同一專業以成立一個為限。特種公務人員協會招募會員人數應達400人或超過具會員資格並經銓敘審定之現職人數5分之1。
草案也明定，特種公務人員組成之特種公務人員協會，包含司法人員、主計人員、關務人員、警察人員及醫事人員。周威廷解釋，警消雖然都適用適用警察人事條例，但他們專業和工作性質不一樣，經銓敘部同意後可以分別組織特種協會。
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