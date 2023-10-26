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政院修公務員協會法取代工會 消促會：完全不能接受

聯合報／ 記者陳熙文歐陽良盈／台北即時報導
屏東明揚國際工廠大火，造成4名消防員殉職後，代表基層消防員的消促會要求，希望消防員有組工會的權利，行政院則以修正公務人員協會法，開放成立特種協會作為回應。對此，消促會表示，完全不能接受。記者許正宏／攝影
屏東明揚國際工廠大火，造成4名消防員殉職後，代表基層消防員的消促會要求，希望消防員有組工會的權利，行政院則以修正公務人員協會法，開放成立特種協會作為回應。對此，消促會表示，完全不能接受。記者許正宏／攝影

行政院今通過公務人員協會法部分條文修正草案，針對司法、醫事、關務、主計、警察5類人員可組專屬特種協會，其中警察與消防因專業性質不同還能分別組織協會。但對於政院修法，代表基層消防員的消防員工作權益促進會表示完全不能接受，並呼籲朝野立委與基層公務員站在一起，拒絕修法。

行政院會今通過由考試院所擬的公務人員協會法部分條文修正草案，共修正17條，草案重點除放寬可籌組公務人員協會的範圍、新增特種協會，也調降不同協會的成立門檻人數，以及擴大協會的協議事項範圍從3項提升為8項；草案將與考試院會銜送請立法院審議。

不過，消促會顧問朱智宇表示，光是結社權就讓人無法接受。他指出，草案規範中央三級機關協會成立門檻為200人、特種協會門檻為400人，但民間一般社團法人的籌組門檻都沒有這麼高，同時工會的籌組門檻也在談下修，但草案卻要求400人，難度難如登天，形同疊高爭取權益的過程。

另外，雖然草案中的協會賦予協商的權利，但朱智宇認為，到底基層公務員有什麼手段和籌碼，讓調解和協商能夠成立，而不是陷入無限的協商，這也是目前草案中所欠缺的要素。

消促會在今日行政院會後鄭重發出聲明表示，行政院與考試院號稱協會法修法將適度回應基層組織工會需求，是欺騙社會大眾的說法，請他們不要為基層代言，並認為「公務人員協會法」部分條文修法是背離基層需求的修法。

消促會表示，政院若執意通過修法，基層團體將再度發起抗爭行動，並請立院朝野各黨立委與基層公務員站在一起，拒絕修法，同時支持公務員組工會。

國民黨立委鄭麗文指出，組工會最主要的核心就是團結權、協商權、爭議權。有了這些才可以跟資方協商勞動權益，協商不成也有爭議權能採取行動，上街頭或採取抗議行動、罷工等。

鄭麗文表示，若不讓消防員有正式組工會的權益，而用特種協會的方式，這三種核心保障的價值一定會打折扣；公務員組協會基本上就是聯誼的性質，對權益保障完全使不上力，可以預期特種協會就是七折八扣。

民眾黨立委賴香伶憂心，擔心換湯不換藥的話，只是讓消防員再失望一次，正本清源的方式，就是讓這些人在工會的架構下，像教師一樣有工會組織權利，受工會法保障。

賴香伶認為，組工會才不會被公務員框架剝奪相關權益訴求，特種協會在團結權、協商權、爭議權上若無法以工會法去檢核，那就跟現在的公務員協會沒兩樣，是一樣的概念。

公務員 消防員 鄭麗文 賴香伶

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