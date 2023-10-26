警消人員仍主張組工會 人總：還需社會討論和共識

行政院會今天通過「公務人員協會法」部分條文修正草案，未來警消可籌組特種公務人員協會，但警消團體仍認為保障不足，主張政府應開放組工會。行政院人事行政總處綜合規劃處處長周威廷回應，目前公務人員組工會及是否要有罷工權等還缺乏許多社會討論，需要勞動部和銓敘部持續溝通。

對於若警消人員未來不滿意公務人員協會法的執行成效，認為還是要籌組工會，周威廷說，政府現在對於整體公務員是否可以組工會，仍缺乏社會討論，還需社會共識，例如大家最在意的罷工權，以及協商範圍是否適用整體公務員等問題，「在台灣這個議題有討論過，但還沒和很詳細和社會對話」。

周威廷表示，這需要勞動部和銓敘部等相關機關來聯繫和溝通。他也強調，現在的公務人員協會法是面對警消比較急迫的需求，而且不只是為了警消做研擬，各界的公務員對於現行公務人員協會法本來就有爭取要提升的聲音，這幾年銓敘部都在蒐集各方意見，本來就打算要修法，是藉此機會提出。

此外，對於協商事項的裁量，周威廷表示，業務主管機關和警消人員，兩造說對個案有不同看法和認定，而主管法規是銓敘部，就由銓敘部去認定。在過程中當然會徵詢該主管機關和各界意見，不必然受主管機關的拘束。

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