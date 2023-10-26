公務人員協會法沒協商權？ 人總：妨害安全才不得協商
明揚大火造成消防員死傷，引發外界對消防員籌組工會權益之討論。行政院會今天通過「公務人員協會法」部分條文修正草案，未來警消可籌組特種公務人員協會，並放寬可協商事項範圍，但仍引發消防員工作權益促進協會等相關團體的不滿，認為仍然沒有協商權。
行政院人事行政總處綜合規劃處處長周威廷強調，過去法令是「與國防、安全、警政、獄政、消防及災害防救等事項相關者」皆不得協商，「警消完全排除」，但現在是只有妨害到安全及災害防救才不行，是很大程度的放寬。
草案明定的公務人員協會可協商事項，包含辦公環境之改善、行政管理、勤休方式、工作簡化、業務績效評核基準、訓練及進修、員工身心健康協助、非全國一致性規定之各機關福利措施。
不得協商事項則有，一，法律已有明文規定；二，依法得提起申訴、復審、訴願、行政訴訟之事項；三，屬公務人員個人權益事項；四、與國防、安全及海巡相關事項，或足以妨害警政、獄政、移民、消防及災害防救等整體勤務執行安全事項。
警消相關團體提出聲明表示，此修法仍然沒有協商權。他們認為，修法草案即使協商項目增加，但警消、獄政、移民等相關事項仍然排除於本次修法外，主管機關握有最終裁示是否納入協商範圍，形同警消、獄政、移民等人員仍然沒有協商權。
周威廷表示，不得協商的內容是與妨害安全相關事項，不是都不能協商。如果提出可能是足以妨害整體安全，當然就不能協商，但是能提升整體促進整體安全問題，當然是可以。
對於是否可協商要經主管法規的機關銓敘部認定，周威廷解釋，並非所有協商事項都要經過銓敘部認定，例如是在原本就列入協商範圍的事項，就是由該項業務主管機關受理，只要沒有爭議就可以直接展開協商。
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