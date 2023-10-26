影／陳椒華攜手環團 呼籲總統參選人支持褐轉綠政策
台中、高屏環團今天與時力立委陳椒華一起舉行記者會，指出中鋼和中龍鋼鐵的碳排占全台約10%左右，是空汙元兇之一，各黨派總統參選人應承諾支持空汙與氣候治理挑戰的褐色產業轉型。
陳椒華表示，中鋼與中龍目前都繳很高碳費，都是在做高碳排、高耗能、高汙染的產業，台灣要在2050年完成淨零碳排的目標幾乎不可能，中鋼應應將高碳排的煉焦爐停止煉粗鋼，朝高值化鋼品目標轉型，並轉用綠能降低碳排與空汙，讓台中與高雄擺脫空汙與有毒空氣。
台健空盟指出，目前全球鋼鐵已是價崩殺戮戰場，煉鋼產能越高可能虧損越大，但中鋼與中龍的高產值可能是危害人民肺部健康的元兇，加上政府給予電力補貼讓中鋼及中龍持續重度用煤，企業應停止將此健康成本外部化，政府也應幫助中鋼及中龍作為能源及企業轉型示範。
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