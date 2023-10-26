影／陳椒華攜手環團 呼籲總統參選人支持褐轉綠政策

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
時力立委陳椒華（中）今天與環團舉行記者會，呼籲各黨派總統參選人應承諾支持空汙與氣候治理挑戰的褐色產業轉型。記者潘俊宏／攝影
時力立委陳椒華（中）今天與環團舉行記者會，呼籲各黨派總統參選人應承諾支持空汙與氣候治理挑戰的褐色產業轉型。記者潘俊宏／攝影

台中、高屏環團今天與時力立委陳椒華一起舉行記者會，指出中鋼和中龍鋼鐵的碳排占全台約10%左右，是空汙元兇之一，各黨派總統參選人應承諾支持空汙與氣候治理挑戰的褐色產業轉型。

陳椒華表示，中鋼與中龍目前都繳很高碳費，都是在做高碳排、高耗能、高汙染的產業，台灣要在2050年完成淨零碳排的目標幾乎不可能，中鋼應應將高碳排的煉焦爐停止煉粗鋼，朝高值化鋼品目標轉型，並轉用綠能降低碳排與空汙，讓台中與高雄擺脫空汙與有毒空氣。

台健空盟指出，目前全球鋼鐵已是價崩殺戮戰場，煉鋼產能越高可能虧損越大，但中鋼與中龍的高產值可能是危害人民肺部健康的元兇，加上政府給予電力補貼讓中鋼及中龍持續重度用煤，企業應停止將此健康成本外部化，政府也應幫助中鋼及中龍作為能源及企業轉型示範。

時力立委陳椒華（左二）今天與環團舉行記者會，呼籲各黨派總統參選人應承諾支持空汙與氣候治理挑戰的褐色產業轉型。記者潘俊宏／攝影
時力立委陳椒華（左二）今天與環團舉行記者會，呼籲各黨派總統參選人應承諾支持空汙與氣候治理挑戰的褐色產業轉型。記者潘俊宏／攝影

陳椒華 碳排放

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