聽新聞
test
0:00 / 0:00

摘全台最佳首長 盧秀燕：我始終如一、做到說到受民眾信賴

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
台中市長盧秀燕今天北上參加行政院會。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今天北上參加行政院會。圖／台中市政府提供

「今周刊」公布全台21縣市永續指標調查評比，台中市長盧秀燕施政滿意度83%、六都第一，更獲「最佳首長信任獎」。盧秀燕今天北上參加行政院會，會後受訪表示，這幾年台中市政府的施政滿意度都是六都第一名，謝謝所有的民眾對市府治理成績的肯定和支持；而這次首長信任度拿到最好的成績，她特別感謝也非常地珍惜。

盧秀燕表示，一個政治人物的誠信能夠受到民眾高度的肯定和信任，這是至高無上的榮譽。這表示她過去2、30年來堅持始終如一、做到說到的從政風格，受到民眾的信賴，也被看見、肯定，能夠拿到最佳的首長信任獎，也是她這幾年拿到的所有獎項中，感到最珍惜也最感謝的，她會繼續努力。

盧秀燕

延伸閱讀

台中「校園接種無高端」擴大！不只學生 即日起教職員也無高端

趙天麟外遇退選 盧秀燕：要引以為戒 每個人都戰戰兢兢

高端進台中校園老師跳腳 衛生局深夜調撥高端不進校園

合影拉抬黨內新世代 盧秀燕使出「小撇步」助拍出美照

相關新聞

遭問與女子影片 陳建仁：鄭文燦說剪接影片、時間已久

網路流傳疑似行政院長副院長鄭文燦與女子私會的影片，行政院長陳建仁今在立法院答詢立委表示，鄭文燦有和他報告，說明相關情況，...

雲林縣議長下周補選 民進黨團各自選自己

雲林縣議會前議長沈宗隆因涉案13日請辭議長，議會依法將於10月30日補選議長，目前僅無黨籍議員黃凱表態爭取，民進黨團昨天...

侯友宜陪同游淑慧拜城隍 喊：讓台北市開紅盤

國民黨總統參選人侯友宜今日傍晚和國民黨台北市立委參選人游淑慧等一同參拜台北霞海城隍廟，接著前往寧夏夜市，向所有攤商、民眾...

金溥聰與朱立倫搶藍白合主導權？侯辦斥有心人分化

針對有特定媒體報導侯友宜競辦執行長金溥聰與國民黨主席朱立倫搶爭藍白合主導權，侯競辦發言人錢震宇今天嚴正駁斥，指相關報導內...

蔣萬安突發「綠髮背影照」 網友笑猜：索隆？塔綠班？

台北市長蔣萬安明天將參加「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」，將與民眾同樂一起便裝搞怪，蔣萬安今晚在臉書貼出一張背影照，披著一頭...

賴清德桃園造勢鄭文燦未同台框 「這區」贏了他就當選

副總統、民進黨總統參選人賴清德今晚至桃園平鎮、中壢參與黨籍立委參選人劉仁照聯合競總成立大會、彭俊豪後援會成立大會，賴清德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。