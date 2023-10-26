摘全台最佳首長 盧秀燕：我始終如一、做到說到受民眾信賴

「今周刊」公布全台21縣市永續指標調查評比，台中市長盧秀燕施政滿意度83%、六都第一，更獲「最佳首長信任獎」。盧秀燕今天北上參加行政院會，會後受訪表示，這幾年台中市政府的施政滿意度都是六都第一名，謝謝所有的民眾對市府治理成績的肯定和支持；而這次首長信任度拿到最好的成績，她特別感謝也非常地珍惜。

盧秀燕表示，一個政治人物的誠信能夠受到民眾高度的肯定和信任，這是至高無上的榮譽。這表示她過去2、30年來堅持始終如一、做到說到的從政風格，受到民眾的信賴，也被看見、肯定，能夠拿到最佳的首長信任獎，也是她這幾年拿到的所有獎項中，感到最珍惜也最感謝的，她會繼續努力。

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