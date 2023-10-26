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影／網傳鄭文燦私會女子影片 國民黨團呼籲檢調查清楚

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對行政院副院長鄭文燦被傳出與一名女子在飯店私會的影片，國民黨立院黨團今天舉行記者會，黨團副書記長吳怡玎（中）表示，是影片被變造，還是有人惡意放這樣影片，還是影片內的人真的是鄭文燦，請檢調趕快查清楚說明白。記者胡經周／攝影
針對行政院副院長鄭文燦被傳出與一名女子在飯店私會的影片，國民黨立院黨團今天舉行記者會，黨團副書記長吳怡玎（中）表示，是影片被變造，還是有人惡意放這樣影片，還是影片內的人真的是鄭文燦，請檢調趕快查清楚說明白。記者胡經周／攝影

針對行政院副院長鄭文燦被傳出與一名女子在飯店私會的影片，國民黨立院黨團今天舉行記者會，呼籲檢調盡速調查清楚。黨團副書記長吳怡玎表示，是影片被變造，還是有人惡意放這樣影片，還是影片內的人真的是鄭文燦，請檢調趕快查清楚說明白，也抨擊民主大聯盟提名不到70人參選區域立委，到目前為止已經有7個因為各式各樣「不好的」事情退選。

吳怡玎也呼籲民進黨總統參選人賴清德查清楚是不是黨內派系惡鬥？還是有境外勢力介入？都要查清楚；如今行政院副院長鄭文燦陷入這麼嚴重的爭議，檢調更不應該袖手旁觀，應該查清楚到底是誰造假，如果是造假，是誰放出來的影片？選舉期間最害怕境外勢力影響選舉，如果連這個都查不清楚，我們如何相信政府真的有能力保護我們的資訊能不受境外勢力影響？

針對行政院副院長鄭文燦被傳出與一名女子在飯店私會的影片，國民黨立院黨團今天舉行記者會，國民黨立委林為洲（右）拿出影片截圖比對，表示影片雖然是不同地點，部分角度看不清楚男子是否是鄭文燦，但女子疑似都是同一人。記者胡經周／攝影
針對行政院副院長鄭文燦被傳出與一名女子在飯店私會的影片，國民黨立院黨團今天舉行記者會，國民黨立委林為洲（右）拿出影片截圖比對，表示影片雖然是不同地點，部分角度看不清楚男子是否是鄭文燦，但女子疑似都是同一人。記者胡經周／攝影

鄭文燦 吳怡玎

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