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「開房間」影片流傳 鄭文燦提告：我非影中人
民進黨桃色風暴繼續延燒，對於疑似與妙齡女子進出房間影片流傳，行政院副院長鄭文燦昨天透過臉書表示，自己不是影中人，已透過律師提告。法務部長蔡清祥說，據聞鄭要提告，但未得到訊息要向哪個機關提起民事或刑事訴訟。
鄭文燦表示，網路流傳的「開房間」影片是移花接木，他不是影中人，該影片由四段不同時間的影像剪接而成，各段畫面時間不連續，不但穿著不同，更從短袖變成長袖；後續散布的照片也是昏暗模糊、無法識別拍攝脈絡，其目的一樣是為了擴大影射效果，已透過律師提告。
媒體詢問蔡清祥，是否會去鑑定相關影片有無深偽、變造問題，他表示，關於辨識深偽的事，調查局有展現給大家過，在技術上是沒有問題，看是由什麼機關處理，他尊重機關的專業。
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