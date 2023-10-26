聽新聞
test
0:00 / 0:00

「開房間」影片流傳 鄭文燦提告：我非影中人

聯合報／ 記者王聖藜劉宛琳／台北報導
行政院副院長鄭文燦。本報資料照片
行政院副院長鄭文燦。本報資料照片

民進黨桃色風暴繼續延燒，對於疑似與妙齡女子進出房間影片流傳，行政院副院長鄭文燦昨天透過臉書表示，自己不是影中人，已透過律師提告。法務部長蔡清祥說，據聞鄭要提告，但未得到訊息要向哪個機關提起民事或刑事訴訟。

鄭文燦表示，網路流傳的「開房間」影片是移花接木，他不是影中人，該影片由四段不同時間的影像剪接而成，各段畫面時間不連續，不但穿著不同，更從短袖變成長袖；後續散布的照片也是昏暗模糊、無法識別拍攝脈絡，其目的一樣是為了擴大影射效果，已透過律師提告。

媒體詢問蔡清祥，是否會去鑑定相關影片有無深偽、變造問題，他表示，關於辨識深偽的事，調查局有展現給大家過，在技術上是沒有問題，看是由什麼機關處理，他尊重機關的專業。

影片 提告 房間

延伸閱讀

假的？鄭文燦稱「飯店私會」影片經剪接 蔡清祥：辨識深偽技術上沒問題

鄭文燦遭影射緋聞 邱顯智：請陳建仁主動調查

網瘋傳緋聞影片 鄭文燦嚴正否認並提告

鄭文燦提告了！澄清與女子親密影片 臉書提3點反擊：我不是影中人

相關新聞

遭問與女子影片 陳建仁：鄭文燦說剪接影片、時間已久

網路流傳疑似行政院長副院長鄭文燦與女子私會的影片，行政院長陳建仁今在立法院答詢立委表示，鄭文燦有和他報告，說明相關情況，...

雲林縣議長下周補選 民進黨團各自選自己

雲林縣議會前議長沈宗隆因涉案13日請辭議長，議會依法將於10月30日補選議長，目前僅無黨籍議員黃凱表態爭取，民進黨團昨天...

侯友宜陪同游淑慧拜城隍 喊：讓台北市開紅盤

國民黨總統參選人侯友宜今日傍晚和國民黨台北市立委參選人游淑慧等一同參拜台北霞海城隍廟，接著前往寧夏夜市，向所有攤商、民眾...

金溥聰與朱立倫搶藍白合主導權？侯辦斥有心人分化

針對有特定媒體報導侯友宜競辦執行長金溥聰與國民黨主席朱立倫搶爭藍白合主導權，侯競辦發言人錢震宇今天嚴正駁斥，指相關報導內...

蔣萬安突發「綠髮背影照」 網友笑猜：索隆？塔綠班？

台北市長蔣萬安明天將參加「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」，將與民眾同樂一起便裝搞怪，蔣萬安今晚在臉書貼出一張背影照，披著一頭...

賴清德桃園造勢鄭文燦未同台框 「這區」贏了他就當選

副總統、民進黨總統參選人賴清德今晚至桃園平鎮、中壢參與黨籍立委參選人劉仁照聯合競總成立大會、彭俊豪後援會成立大會，賴清德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。