首批蔣中正日記出版 國史館31日新書發表會
兩蔣日記9月從美國回到台灣，國史館將出版首批蔣中正日記，並於31日舉行「蔣中正日記（1948至1954）」新書發表暨座談會。
國史館今天表示，兩位蔣總統的日記重新回到台灣，這是台灣歷史上值得記錄的一件大事。蔣中正從1926年就任國民革命軍總司令起，就開啟了成為國家最高領導人的篇章，1948年就任行憲後第一任總統，1949年中央政府遷台後，於1950年3月宣布復職，至1975年過世為止，是統治台灣時間最久的一位領導人，不僅是對台灣，也對近代東亞歷史的走向影響深遠。
國史館說，直到今日，對於蔣中正的功過得失，還存在著相當對立與矛盾的詮釋，離所謂的「蓋棺論定」顯然還有一段距離。
國史館表示，國史館掌理總統副總統文物的典藏、管理及研究，長期致力爭取兩蔣日記返國典藏，歷經10年訴訟，一方面陸續得到蔣家家屬就其持分慷慨捐贈，一方面終於在2023年獲得台灣及美國法院將兩蔣文物包括日記，判定屬於國有財產，應由國史館管理典藏。
國史館說，有鑒於社會各界對於開放兩蔣日記的殷切期盼，國史館立即著手規畫「蔣中正日記」的出版工作，由於民國歷史文化學社早有準備，國史館為求時效乃授權其先從蔣中正就任第一任總統任期（1948至1954）的日記開始出版，明年起再根據任期及年度依序出版。
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