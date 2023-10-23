媒體人稱找到賴柯密會時間 吳思瑤：當天是數十人座談
民眾黨主席柯文哲對外稱民進黨總統參選人賴清德曾經登門拜訪、拉他到小房間解釋深澳電廠，賴清德近日接連公開駁斥；隨即有媒體人在政論節目替柯文哲辯護，指賴柯小房間密談的時間是2018年3月21日，不過民進黨立委吳思瑤今天公開當天臉書，澄清當天其實是行政院與地方交流的巡迴座談，更是數十人的大型會議。
吳思瑤說，賴清德擔任行政院長，創全國先例親自下鄉巡迴，率內閣部會首長與縣市政府團隊座談。全國走透透，各縣市都造訪，北市府不是唯一，柯文哲沒有那麼重要。當天也沒有一對一，而是數十人的大型會議。沒有小房間，只有大會議室。
吳思瑤說，當天不是闢室密談，而是中央地方政府一起開誠佈公大家一起談。談的是「前瞻建設」與「長照2.0 」，跟深澳電廠完全無關，這個爆料，比扯更扯。
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