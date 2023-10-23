柯文哲重陽節宣傳政見 鼓勵長者重回職場推動長照保險

今天是九九重陽節，民眾黨總統參選人柯文哲表示，他正在推廣一個「壯世代計畫」，鼓勵大家拋開年齡的限制，如果身體可以負擔，應該要繼續生活、工作與花錢，甚至是重回職場，而自己未來當選總統後，也會全面推動長照保險，讓長照資源更永續。

柯文哲在臉書發文說，今天是重陽節，有尊老敬老、祝福健康長壽之意，其實現在很多65歲以上的朋友，外表看起來一點也不老，頭腦靈敏、身強體壯，他除了要祝大家重陽節快樂，更要祝各位壯世代，無論幾歲都能常保年輕的心，繼續勇敢探索新奇世界。

柯文哲說明，自己正在推廣一個「壯世代計畫」，鼓勵大家拋開年齡的限制，65歲不一定要退休，更不用在家裡慢慢變老，如果身體可以負擔，應該要繼續生活、繼續工作、繼續花錢，甚至是重回職場。

柯文哲指出，日本與韓國65歲以上的民眾，3成還在全職工作，仍是推動社會前進的重要力量，然而反觀台灣，65歲必須屆齡退休，其實讓很多還有活動力、想貢獻的人感到失落、頓失所依，台灣65歲以上的全職工作者只有6%，應該要解除不合時宜的限制與法規，進行從觀念到行動，一起改變的社會運動。

柯文哲表示，除了關注健康有活力的長者，針對身體較孱弱、需要特別照顧的長者，也必須要有全面且健全的長照計畫，「服務要多、財源要穩、制度要有」，他如果當選總統會全面推動長照保險，使長照資源更永續。

柯文哲認為，把餅做大才能有更多人投入長照產業，服務更多需要長照關懷的人，自己會成立中央長保局，專責處理台灣急速老化的問題，並且在醫院推動全責醫護、老弱申請幫傭移工不需巴氏量表、申請照護移工簡化等多元方式，真正強化長照覆蓋率。

柯文哲呼籲，所有看到這篇文章的年輕朋友，應該定期和爺爺奶奶、阿公阿媽與家中長輩通電話，聆聽彼此的生命經驗，汲取他們的人生智慧，重新與家庭成員緊密連結，世代和諧一起「壯」起來。

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