快訊

月薪僅八萬日幣 他美碩士、日博士雙頭銜卻成「高學歷難民」

章子怡、汪峰離婚傳「男方出軌嫩模」 陸網更吃驚：兩人啥時有兒子了？

快買！高CP值590元Type-C版EarPods蘋果官網上架 1原因大勝1.8萬元耳機

柯文哲重陽節宣傳政見 鼓勵長者重回職場推動長照保險

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
今天是九九重陽節，民眾黨總統參選人柯文哲在臉書宣傳政見。圖／取自柯文哲臉書
今天是九九重陽節，民眾黨總統參選人柯文哲在臉書宣傳政見。圖／取自柯文哲臉書

今天是九九重陽節，民眾黨總統參選人柯文哲表示，他正在推廣一個「壯世代計畫」，鼓勵大家拋開年齡的限制，如果身體可以負擔，應該要繼續生活、工作與花錢，甚至是重回職場，而自己未來當選總統後，也會全面推動長照保險，讓長照資源更永續。

柯文哲在臉書發文說，今天是重陽節，有尊老敬老、祝福健康長壽之意，其實現在很多65歲以上的朋友，外表看起來一點也不老，頭腦靈敏、身強體壯，他除了要祝大家重陽節快樂，更要祝各位壯世代，無論幾歲都能常保年輕的心，繼續勇敢探索新奇世界。

柯文哲說明，自己正在推廣一個「壯世代計畫」，鼓勵大家拋開年齡的限制，65歲不一定要退休，更不用在家裡慢慢變老，如果身體可以負擔，應該要繼續生活、繼續工作、繼續花錢，甚至是重回職場。

柯文哲指出，日本與韓國65歲以上的民眾，3成還在全職工作，仍是推動社會前進的重要力量，然而反觀台灣，65歲必須屆齡退休，其實讓很多還有活動力、想貢獻的人感到失落、頓失所依，台灣65歲以上的全職工作者只有6%，應該要解除不合時宜的限制與法規，進行從觀念到行動，一起改變的社會運動。

柯文哲表示，除了關注健康有活力的長者，針對身體較孱弱、需要特別照顧的長者，也必須要有全面且健全的長照計畫，「服務要多、財源要穩、制度要有」，他如果當選總統會全面推動長照保險，使長照資源更永續。

柯文哲認為，把餅做大才能有更多人投入長照產業，服務更多需要長照關懷的人，自己會成立中央長保局，專責處理台灣急速老化的問題，並且在醫院推動全責醫護、老弱申請幫傭移工不需巴氏量表、申請照護移工簡化等多元方式，真正強化長照覆蓋率。

柯文哲呼籲，所有看到這篇文章的年輕朋友，應該定期和爺爺奶奶、阿公阿媽與家中長輩通電話，聆聽彼此的生命經驗，汲取他們的人生智慧，重新與家庭成員緊密連結，世代和諧一起「壯」起來。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 重陽節 長照 巴氏量表 老化

延伸閱讀

王淺秋爆藍白本周舉行聯合記者會？ 柯文哲陣營：目前暫無規劃

藍白合有重大進展？ 王淺秋爆：朱立倫、侯友宜、柯文哲本周舉行聯合記者會

前幕僚指柯文哲像「政治渣男」 得罪國民黨又把郭台銘當備胎

還柯文哲清白？蔣萬安：教育基金沒掏空 也沒用於還債

相關新聞

媒體人稱找到賴柯密會時間 吳思瑤：當天是數十人座談

民眾黨主席柯文哲對外稱民進黨總統參選人賴清德曾經登門拜訪、拉他到小房間解釋深澳電廠，賴清德近日接連公開駁斥；隨即有媒體人...

柯文哲重陽節宣傳政見 鼓勵長者重回職場推動長照保險

今天是九九重陽節，民眾黨總統參選人柯文哲表示，他正在推廣一個「壯世代計畫」，鼓勵大家拋開年齡的限制，如果身體可以負擔，應...

蔡總統午宴款待 立陶宛國會議長：感謝台灣支持烏克蘭

蔡英文總統今天中午宴請立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）訪問團，她感謝希米利特...

蔡總統接見美國智庫訪團 強調台灣有能力因應挑戰

蔡英文總統今天接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪問團，她表示，台灣有意願及能力與國際社會共同因應新興問題和挑戰；...

詐團、少年槍手成台灣日常 內政部長吹捧打詐有效不心虛嗎

內政部警政署10月17日在台北車站舉辦反詐騙宣導記者會，邀請多位藝人參與，現場還發表反詐騙短曲；這場據傳花費上千萬元的政府標案，主要目的當然是在教導民眾識詐、防詐，本無可厚非，但內政部長林右昌致詞時卻扯新加坡詐騙上升，吹捧台灣政府打詐有成，令人不敢恭維。 台灣詐騙舉世聞名，人民深惡痛覺，演變成今天這種地步，執政者當然難辭其咎；兩任內閣砸了20多億元打詐，說穿了是在亡羊補牢，且辛苦的一直都是基層檢警，從不是那些只會花錢搞行銷的政治人物。 政府應該清楚，人民感受從來都不是冷冰冰的數字，先不說打詐成效如何，看看這場「宣揚政績」記者會的前三天，高雄梓官區蚵仔寮旁青龍宮剛爆發詐團「黑吃黑」的槍擊案，現場長短槍上陣，至少轟10槍，造成三人中彈送醫，其中一人還是無辜遭波及的廟公。

藍稱美憂賴搞台獨 綠：北京才意圖片面改變現狀

國民黨團首席副書記長李德維今天表示，AIT主席羅森柏格來台表達美方反對台獨，就是擔憂民進黨總統參選人賴清德當選會搞台獨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。