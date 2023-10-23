蔡總統午宴款待 立陶宛國會議長：感謝台灣支持烏克蘭

蔡英文總統今天中午宴請立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）訪問團，她感謝希米利特以及立陶宛政府多次公開支持台灣國際參與，展現對民主夥伴的堅定相挺。她相信台灣和立陶宛相互信任以及共同努力，一定能強化彼此經濟韌性，也能持續深化夥伴關係，一起為全球繁榮和平更盡一分心力。希米利特也說，她很高興且感謝台灣如此支持烏克蘭。

蔡總統表示，希米利特是首位訪問台灣的立陶宛現任國會議長，除了將在台灣立法院發表演說，也會在「金融科技論壇」開幕式致詞。很期待希米利特和各位訪賓提供寶貴建言，促進台灣和立陶宛的合作關係。

蔡總統也歡迎立陶宛財政部次長瑪維契娜（Vaida Markevičienė），偕同廠商和協會來訪，讓台灣和立陶宛在金融及數位科技領域，能持續加深合作。

蔡總統強調，這幾年來，台灣和立陶宛有許多實質關係進展。像是完成互設代表處，也積極拓展雷射產業以及生物科技等領域合作，並且協助立陶宛建構半導體產業能量，成為和台灣緊密關係合作的夥伴，讓雙方產業有更多交流機會。

蔡總統指出，面對地緣政治的改變，台灣也持續運用「中東歐投資基金」，深化和立陶宛經貿關係。立陶宛在今年7月提出的印太戰略報告中也提到，立陶宛正尋求加強與台灣的務實合作關係。

蔡總統感謝立陶宛對台灣的重視和支持，也特別感謝希米利特以及立陶宛政府多次公開支持台灣的國際參與，展現出對民主夥伴的堅定相挺。台灣和立陶宛是彼此熟悉的朋友，除了共享民主自由價值，立陶宛的巧克力、氣泡水和啤酒等產品，在台灣都很受歡迎。前陣子，她也觀賞立陶宛籃球隊在台灣的比賽。

希米利特致詞時表示，立陶宛珍視與台灣的關係，是理念相近、共同站在前線的民主夥伴，雙邊的合作建立在堅實的基礎上，包括互信以及自由、民主、法治和人權等共享價值。當以規則為基礎的世界秩序面臨威權主義政權挑戰的此刻，民主國家更應該跨越地理上的距離，團結在一起。

希米利特指出，台灣和立陶宛積極發展合作，幾年以來已取得一定進展。她相信，雙邊合作能帶來更多收穫，並實現真正的互利互惠。雙方在商業及經濟上，尚有許多具潛力的合作領域，此行她率商務訪團來台，相信台灣是半導體及雷射等高附加價值領域的重要合作夥伴。同樣地，立陶宛也有許多可以貢獻的地方，尤其是科技及創新領域正迅速發展，能成為台灣通往歐洲的門戶。

希米利特認為，台灣與立陶宛的合作關係可以成為一個成功的故事，雙邊的合作是歐洲許多國家的試金石。她相信，彼此的努力能證明民主國家團結一致，可以增進彼此力量，並為雙方人民的共同利益帶來實際成果。

希米利特提到，如同蔡總統所說，加強立陶宛與印太區域的關係是重要優先事項，而發展與此區域民主國家的關係是重要的主軸。她很高興且感謝台灣如此支持烏克蘭，她認為，未來以規則為基礎的世界秩序很大程度取決於今天烏克蘭的處境，所以國際民主陣營應同心協力，堅定與烏克蘭站在一起。她也說，與台灣的良好合作並強化關係，是立陶宛的優先事項。

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