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民進黨：富士康遭中國查稅國民黨不敢譴責 獨裁者幫凶

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人張志豪。記者潘俊宏／攝影
民進黨發言人張志豪。記者潘俊宏／攝影

富士康集團遭中國查稅，民進黨發言人張志豪今天表示，台商過去對中國經濟的貢獻有目共睹，卻被中共當作是施壓表態的工具。這樣粗暴蠻橫的介選手段，對兩岸關係不會有任何幫助。而國民黨對中共不敢譴責，卻甘當「獨裁者幫凶」，甚至繼續配合中共操作「戰爭論」認知作戰、在立法院提案刪除國防預算、批評美方介入選舉等，行徑荒謬，民進黨強力譴責。

張志豪表示，台商一直對中國的經濟發展有所貢獻。但中共卻動輒將台商當作是政治施壓、或對台介選的籌碼。公然用查稅等理由，意圖製造「寒蟬效應」逼台商表態，甚至公然介入台灣民主選舉，民進黨表達強烈的遺憾。

張志豪認為，中共種種對台蠻橫施壓、分化台灣社會的做法，無疑再次凸顯中共就是破壞兩岸關係和平穩定的「麻煩製造者」，與干擾台灣民主社會正常運作的「民主破壞者」。但國民黨不但對此無動於衷，甚至到現在都還在操作「戰爭與和平選擇」的謬誤言論，配合中共進行認知作戰，顯示國民黨不僅不是自己口中的「台商好朋友」，更已淪落為「獨裁者幫凶」。

張志豪批評，國民黨總是「替台灣發聲」時很小聲，但在配合中共威脅與統戰時卻又很大聲。當民主盟友支持台灣強化防衛實力時，就看到國民黨立委拚命狂刪國防預算；當國際社會關切台海議題時，前總統馬英九就出國到處宣揚「九二共識」與「兩岸一中」，甚至批評美國「介選」、「把台灣當武器」。

張志豪質疑，這根本就是在配合中共「破壞現狀」，若真把國家交到國民黨或「藍白合」這樣的組合手上，將令台灣人與國際社會都充滿擔憂。

張志豪說，中共的鴨霸行徑再次證明，民進黨站穩「四個堅持」守護民主自由、推動「四大支柱」強化經濟安全的正確性。民進黨會更努力捍衛台灣的民主、強化自我防衛實力、提升經濟安全韌性，帶領台灣繼續走向和平與繁榮。也要再次呼籲，中共莫再野蠻打壓台商、對台介選；國民黨也不該再繼續「裝睡」，並應立即停止配合中共「戰爭論」的拙劣表演，這些都不會得到台灣人民的絲毫認同。

中共 國民黨 台商 富士康

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