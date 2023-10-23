快訊

朱學恒被依強制猥褻起訴！呂秋遠：追訴期20年 最重可能要入獄服刑

松葉蟹快沒得吃了？數十億隻「離奇消失」專家披露可能原因

看起來很健康為何突然猝死？醫曝「恐怖特點」幾無症狀 日常這樣做避免心血管疾病措手不及　

富士康在中國遭官方查稅 民進黨團質疑是為加速藍白合

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長劉世芳(中)、立委莊瑞雄(右)與洪申翰(左)，上午在黨團舉行「中國介入大選威脅郭董？」記者會，劉世芳表示，鴻海集團對旗下富士康遭中國查稅，此舉是中國介入台灣大選，不只劍指民進黨，也劍指宣布參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘。記者黃義書／攝影
民進黨立法院黨團幹事長劉世芳(中)、立委莊瑞雄(右)與洪申翰(左)，上午在黨團舉行「中國介入大選威脅郭董？」記者會，劉世芳表示，鴻海集團對旗下富士康遭中國查稅，此舉是中國介入台灣大選，不只劍指民進黨，也劍指宣布參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘。記者黃義書／攝影

有關中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅、查地，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰今天說，這是北京出手促成在野整合、加速藍白合，甚至逼迫台灣人民要被迫接受北京想要的選擇，台灣人民不會接受這樣的威脅利誘，中國越是打壓台灣的選舉，人民就會越展現民主自由的意志。

民進黨立法院黨團上午舉行「中國介入台灣大選，威脅郭董？」記者會，民進黨團幹事長劉世芳質疑，中國介入台灣的大選，不只是劍指民進黨，同時劍指鴻海集團創辦人郭台銘，最近藍白合的議題甚囂塵上，就連各個政黨間的合縱連橫，中國都有說話的餘地。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，中國干預台灣大選的方式五花八門、琳瑯滿目，所做所為已經夠讓台灣民眾討論，現在竟然還針對鴻海查稅，逼迫台商表態，這是他們慣用的伎倆，脅迫台灣的參選人屈從中國政治上的要求，其實無益於兩岸的關係正常發展。

洪申翰說，其實從幾年前的疫情開始，北京就對非常多外資企業，尤其是各類型諮詢公司，進行無預警的突襲調查、查稅，甚至是拘捕、審問，早就在國際經貿圈產生恐慌，這也是為什麼現在很多國際企業，對過去在中國的布局都趨於保守，甚至開始在思考脫鉤，或者是各種去風險的措施。

洪申翰提到，北京過去以國安為名，打壓這些外資公司，造成大家經營上的風險，但是都不像這次的做法，直接用官媒昭告天下，就是要對富士康開刀，確實印證很多外媒都會講到，郭台銘看起來是北京在地球上最大的人質，因為有很多資產都被困在北京。

洪申翰指出，中國跟台灣不一樣，中國就是一個極權、威權的國家，當郭陣營宣布副手人選成功放棄美國籍，中國反而出手做在野整合、介入藍白合，甚至是想要「加速藍白合」，他們只是想透過龐大的政治，或者經濟上的壓力，逼迫台灣不管是哪個政黨的候選人，必須屈從於北京的選擇。

洪申翰說，過去在討論藍白合的角度上，民進黨一直以來都是表達尊重、不介入、不多做評論，但是中國在登記參選的最後階段出手了，他們的目的很明確，就是希望做在野的整合，整合成一組人選，挑戰現在的執政黨，在在都違逆台灣各方面的民主原則。

洪申翰質疑，接下來在11月總統正式登記參選前，中國到底還會出什麼招，這次是明著透過環球時報來昭告天下，但是在暗處還下了多少不光明正大的手段，想要磋合在野陣營，甚至逼迫台灣人民要被迫接受北京想要的選擇，這些都是要很警戒的地方。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 富士康 洪申翰

延伸閱讀

富士康遭中國查稅 綠委：北京出手促加速藍白合

劉世芳：富士康遭中國查稅 劍指郭台銘 介入大選

社運夥伴相約進國會 洪申翰赴深藍區陪同曾柏瑜掃市場

綠委諷民眾黨人才匱乏不足執政 柯文哲美化成聯合政府

相關新聞

剛提案立刻被綠委爆料？馬文君質疑軍方配合執政黨鬥爭

民進黨立委今天持續攻擊國民黨立委提案凍結潛艦預算，是阻礙國防。事件主角立委馬文君則說，上周三（19日）自己剛提出凍結潛艦...

富士康在中國遭官方查稅 民進黨團質疑是為加速藍白合

有關中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅、查地，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰今天說，這是北京出手促成在野整合、加速藍白合，...

張善政批民進黨利用台積電政治操作 綠反嗆沒水準

台積電現階段不考慮進駐龍科三期引發討論，桃園市長張善政今接受專訪，直言時任市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌宣布相關計畫時，當地...

影／潛艦500億預算可蓋5萬條馬路 馬文君：500億是概念兩者無關聯

遭民進黨指控涉潛艦洩密的國民黨立委馬文君指潛艦若失敗恐成鐵棺材一事，馬文君上午出席立法院外交及國防委員會質詢前表示，主要...

台積電放棄進駐龍科張善政挨批不積極 陳建仁這樣說

台積電現階段不考慮進駐龍科三期，引發藍綠互槓。桃園市長張善政今受訪表示沒有龍科也會另找土地，對於民進黨市議員罵市府不積極...

物價漲幅大 綠委籲各津貼再加碼

物價漲幅太高，對弱勢族群與老農造成負擔重，盼再加碼國民年金與老農津貼！多位民進黨立委23日召開記者會，呼籲政府再撥50億，將老農津貼與國民年金分別加碼到8550元與5千元。立委蔡培慧說，通膨嚴重，政府雖有初步加碼津貼，但對弱勢族群仍杯水車薪，盼政府考慮再加碼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。