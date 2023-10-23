富士康在中國遭官方查稅 民進黨團質疑是為加速藍白合

有關中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅、查地，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰今天說，這是北京出手促成在野整合、加速藍白合，甚至逼迫台灣人民要被迫接受北京想要的選擇，台灣人民不會接受這樣的威脅利誘，中國越是打壓台灣的選舉，人民就會越展現民主自由的意志。

民進黨立法院黨團上午舉行「中國介入台灣大選，威脅郭董？」記者會，民進黨團幹事長劉世芳質疑，中國介入台灣的大選，不只是劍指民進黨，同時劍指鴻海集團創辦人郭台銘，最近藍白合的議題甚囂塵上，就連各個政黨間的合縱連橫，中國都有說話的餘地。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，中國干預台灣大選的方式五花八門、琳瑯滿目，所做所為已經夠讓台灣民眾討論，現在竟然還針對鴻海查稅，逼迫台商表態，這是他們慣用的伎倆，脅迫台灣的參選人屈從中國政治上的要求，其實無益於兩岸的關係正常發展。

洪申翰說，其實從幾年前的疫情開始，北京就對非常多外資企業，尤其是各類型諮詢公司，進行無預警的突襲調查、查稅，甚至是拘捕、審問，早就在國際經貿圈產生恐慌，這也是為什麼現在很多國際企業，對過去在中國的布局都趨於保守，甚至開始在思考脫鉤，或者是各種去風險的措施。

洪申翰提到，北京過去以國安為名，打壓這些外資公司，造成大家經營上的風險，但是都不像這次的做法，直接用官媒昭告天下，就是要對富士康開刀，確實印證很多外媒都會講到，郭台銘看起來是北京在地球上最大的人質，因為有很多資產都被困在北京。

洪申翰指出，中國跟台灣不一樣，中國就是一個極權、威權的國家，當郭陣營宣布副手人選成功放棄美國籍，中國反而出手做在野整合、介入藍白合，甚至是想要「加速藍白合」，他們只是想透過龐大的政治，或者經濟上的壓力，逼迫台灣不管是哪個政黨的候選人，必須屈從於北京的選擇。

洪申翰說，過去在討論藍白合的角度上，民進黨一直以來都是表達尊重、不介入、不多做評論，但是中國在登記參選的最後階段出手了，他們的目的很明確，就是希望做在野的整合，整合成一組人選，挑戰現在的執政黨，在在都違逆台灣各方面的民主原則。

洪申翰質疑，接下來在11月總統正式登記參選前，中國到底還會出什麼招，這次是明著透過環球時報來昭告天下，但是在暗處還下了多少不光明正大的手段，想要磋合在野陣營，甚至逼迫台灣人民要被迫接受北京想要的選擇，這些都是要很警戒的地方。

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