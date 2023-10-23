唐鳳：中共實質控制的軟硬體或服務 就是「危害產品」

數位發展部部長唐鳳上午出席立法院交通委員會審查「113年度中央政府總預算案關於單位預算」報告並備詢時，就「資通安全管理法」修正草案，明定公部門禁用「危害國家資安產品」。但遭外界質疑條文「刻意避開中國」、未明列「禁用中國資通訊產品」。對此唐鳳表示，只要「中共實質控制」的軟、硬體或服務，無論它是註冊在哪個國家或小島，都視為危害產品。好比TikTok，它其實是註冊在新加坡，也有一些別的軟體或服務，它是註冊在某個小島上面。但是不管它註冊在哪裡，只要中共有實質控制權，那我們看起來，它就是危害產品。

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