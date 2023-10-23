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林右昌：區段徵收 將列新的基準、指引規範

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
內政部長林右昌表示，區段徵收必須要符合必要性，再來是公平性，所以人民才會提供土地給公共使用。關於查估細節或是基準細節，都將請地政司來檢討，期盼盡快有一個新的基準，或者是新的指引規範出來。記者黃義書／攝影
內政部長林右昌表示，區段徵收必須要符合必要性，再來是公平性，所以人民才會提供土地給公共使用。關於查估細節或是基準細節，都將請地政司來檢討，期盼盡快有一個新的基準，或者是新的指引規範出來。記者黃義書／攝影

內政部長林右昌上午赴立法院內政委會報告業務概況並備詢，就立委提及區段徵收基準有問題，都是由地方政府去估價，只會少不會多，被徵收民眾常認為是家破人亡。林右昌表示，民進黨政府非常重視人民財產權，區段徵收必須要符合必要性，再來是公平性，所以人民才會提供土地給公共使用。關於查估細節或是基準細節，都將請地政司來檢討，期盼盡快有一個新的基準，或者是新的指引規範出來。

林右昌 區段徵收 民進黨

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