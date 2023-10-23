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剛提案立刻被綠委爆料？馬文君質疑軍方配合執政黨鬥爭

聯合報／ 記者程嘉文
立委馬文君質疑，自己剛提出預算凍結提案，立刻就被。記者黃義書／攝影
立委馬文君質疑，自己剛提出預算凍結提案，立刻就被。記者黃義書／攝影

民進黨立委今天持續攻擊國民黨立委提案凍結潛艦預算，是阻礙國防。事件主角立委馬文君則說，上周三（19日）自己剛提出凍結潛艦3億元，案子剛剛送到委員會，立刻就被民進黨立委在臉書上爆料，隨即各媒體跟隨攻擊。她質疑，是否國防部刻意將資訊洩漏給特定立委，然後與其一搭一唱？備詢的國防部副部長柏鴻輝說，「我相信同仁」。

馬文君說，19日是針對預算提案的最後一天，她於下午2點鐘之前交出紙本，下午2點40分交檔案給委員會。但還不到5點鐘，在委員會根本還沒有對外公開各提案之前，就有立委在臉書上貼文，揭露她的這項提案。她表示，提案凍結不是要擋潛艦國造，而是認為潛艦未真正碰到水就舉行下水典禮，測評的部分要先說清楚，才是負責任的態度。

國造潛艦於113年度預算中，編列39億元「第二階段原型艦籌建」，馬文君提案指出，海鯤艦後續測試作業113年將陸續展開，作為攸關後續潛艦能發揮戰力之關鍵，惟台灣並無潛艦測試經驗，如何執行尚待澄清。要求國防部向立院外交國防委員會提出專案報告，始得動支這3億元。參與連署者包括同黨籍的廖婉汝、吳斯懷。

19日當天下午4時43分，民進黨立委王定宇就在臉書披露這則提案。他抨擊，因為洩密跟各種光怪陸離事情，讓原型艦差點功虧一簣，沒想到馬文君跟國民黨委員又提案凍結下水測試的第二階段預算，「國民黨不是說支持嗎？怎麼建造跟測試都阻擋？」

馬文君 潛艦 國防部

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