張善政批民進黨利用台積電政治操作 綠反嗆沒水準

台積電現階段不考慮進駐龍科三期引發討論，桃園市長張善政今接受專訪，直言時任市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌宣布相關計畫時，當地居民根本不知情「感覺被強暴」，更批綠營為政治目的，任何話題都可以打壓國民黨。民進黨議員反批張說法沒水準，神隱至今才出來滅火，應好好正視這幾天的民怨。

民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，桃園市政府沒辦法留住台積電，張善政以一個市長的高度，沒檢討流程和問題，卻說出「強暴」等字眼，實在沒水準；事發之後，張第一時間只有簡單受訪回覆，神隱至今，直到現在民眾好感度降低、國民黨選情告急，才出來滅火、政治操作，她呼籲要面對、正視這幾天累積的民怨。

黃瓊慧也說，藍營稱台積電從沒正式說會進駐龍科三期，但若台積電不願意，去年鄭文燦、蘇貞昌宣布計畫時，台積電也可以像這次一樣聲明反駁，如今台積電正式放棄，凸顯是張善政沒好好利用市府的資源。

民進黨議員張肇良說，民眾擔心的是土地查估的價格，查估價錢是市府的工作，市府應該要積極溝通、盡量協調，市府手上還有很多籌碼，像是提早搬遷獎勵金或擴大都市計畫，但市府態度被動，議員向市府要會議資料也沒拿到，民眾會恐慌擔心是理所當然，張善政應該要親自面對。

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